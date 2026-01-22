KFC tung MV Tết kết hợp cùng Chi Xê, tự tin ‘nhai rộp rộp’ đón năm mới

Biểu tượng thế giới Harland Sanders hòa cùng Tết Việt

Với các fan gà rán, hình ảnh Harland Sanders - người sáng lập thương hiệu gà rán KFC, từ lâu đã trở thành một biểu tượng kinh điển. Bộ vest trắng lịch lãm, cặp kính đặc trưng không chỉ là "bảo chứng" cho vị ngon của những miếng gà rán giòn tan mà còn đại diện cho tinh thần khởi nghiệp bền bỉ.

Tuy nhiên, Tết 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt - lần đầu tiên, biểu tượng gà rán toàn cầu chính thức 'flex' độ chịu chơi khi hòa nhịp Tết Việt trong một chiếc MV xịn xò. Không còn "đứng yên" trên logo, Harland Sanders bước ra đời thực với một phong thái gần gũi, và hóm hỉnh.

Đại tá Harland Sanders hóa thân gần gũi trong MV Tết của KFC

Điểm nhấn thú vị nhất trong MV lần này chính là màn kết hợp đầy bất ngờ giữa biểu tượng gà rán và ca sĩ Chi Xê - gương mặt gen Z đang được yêu thích với vẻ ngoài trong trẻo và năng lượng tích cực. Trong MV, cả hai đã cùng người xem đi qua những thành tựu trong năm 2025 của mỗi người từ cô bạn nhỏ nhận bằng học sinh giỏi, bạn nhân viên văn phòng tự hào được lên chức hay chú doanh nhân đạt "KPI" về doanh số.

Thích thú trước "chemistry" ăn ý giữa đại tá gà rán và nữ ca sĩ Chi Xê, nhiều bạn trẻ đã để lại bình luận. Bạn L.A chia sẻ: "Màn kết hợp này đúng là 'gấp đôi sự dễ thương'! Một bên là bác đại tá lịch lãm, phong độ, một bên là Chi Xê nhí nhảnh". Trong khi đó, bạn Q.Đ cho hay: "Công nhận đoạn điệp khúc nghe là 'dính' liền! Tự nhiên thấy bác gà rán nhảy cùng Chi Xê mà thấy vui lây. MV Tết phải vậy chứ!".

Biểu tượng gà rán xuất hiện trong MV

Một trong những khoảnh khắc thú vị của MV là phân cảnh Harland Sanders trao tấm huy chương đặc biệt cho người xem như một lời tuyên dương, ăn mừng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người trong suốt một năm 2025 đầy biến động.

"Nhai rộp rộp" - Từ âm thanh giòn tan tới thái độ tự tin trước mọi chuyện

Xuyên suốt MV điều giữ chân người xem còn là âm thanh "nhai rộp rộp" được lồng ghép khéo léo vào ca từ tạo nên hiệu ứng thú vị về mặt thính giác. Tuy nhiên, "nhai rộp rộp" không chỉ dừng lại ở nghĩa đen mô tả độ giòn của gà rán.

Đúng với tinh thần táo bạo và nguyên bản của thương hiệu, KFC đã biến âm thanh đặc trưng ấy thành một thông điệp không kém phần độc đáo. Đó vừa là cách để mọi người ăn mừng cho sự mạnh mẽ vượt qua những thử thách nhưng cũng là thái độ đầy tự tin để sẵn sàng "nhai rộp rộp" những khó khăn khi bước vào năm mới. Được biết, ca khúc độc đáo này cũng do đích thân ca sĩ Chi Xê "chấp bút". Với MV Tết lần này, KFC cho thấy thương hiệu đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách thế hệ, đưa hình ảnh đến gần hơn bao giờ hết với tệp khách hàng gen Z.

“Nhai rộp rộp” hứa hẹn trở thành câu cửa miệng của giới trẻ

Đặt trong bối cảnh Tết 2026 sắp sửa đến, thông điệp "nhai rộp rộp" của KFC lại càng hợp tình hợp lý hơn bao giờ hết. Sau năm 2025 với "7749 kiếp nạn", MV Tết của KFC như một tín hiệu vũ trụ gửi đến gen Z: Nếu bạn đã 'xử đẹp' và nhai gọn những drama của năm cũ, thì 2026 có gì mà phải ngại? Tinh thần 'chuyện gì đến tay cũng nhai rộp rộp' chính là câu thần chú "manifest" cực mạnh để mỗi người bật mode tự tin, sẵn sàng cho một năm mới rực rỡ.

Lần đầu tiên ra mắt MV Tết, thương hiệu gà rán KFC đã chinh phục được người xem khi khai thác đúng tâm lý của giới trẻ. Một bạn trẻ chia sẻ sự thích thú sau khi xem MV: "Thích cách KFC động viên mọi người năm nay. Không sáo rỗng mà rất thực tế. Năm cũ khó thế mà mình còn 'nhai rộp rộp' được thì năm mới 2026 có gì mà phải sợ. Chắc chắn sẽ rủ hội bạn đi ăn để lấy vía 'nhai' sạch khó khăn".

Không chỉ mang đến "món ăn tinh thần", thương hiệu gà rán KFC còn khuấy động không khí Tết bằng chương trình "Vòng quay may mắn" với tổng giá trị giải thưởng cực "khủng". Khách hàng khi thưởng thức combo Tết sẽ có cơ hội nhận được các phần quà giá trị: 2 Giải đ ặc b iệt: Xe tay ga Honda AirBlade 125 phiên bản đặc biệt.

Xe tay ga Honda AirBlade 125 phiên bản đặc biệt. 2 Giải n hất: Điện thoại iPhone 17 Pro Max 256GB.

Điện thoại iPhone 17 Pro Max 256GB. 6 Giải n hì: Đồng hồ Apple Series 10 42mm.

Đồng hồ Apple Series 10 42mm. Hơn 26.000 giải lộc xuân bao gồm phiếu quà tặng KFC, nạp tiền điện thoại, tút tote và Pepsi lon. Để có cơ hội tham gia "Vòng quay may mắn", người dùng có thể mua combo thưởng thức gà giòn và nhận thêm lì xì kèm ly Golden (số lượng giới hạn). Xem thông tin chi tiết chương trình tại https://kfctet.kfcvietnam.com.vn/



