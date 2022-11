Kha ly: Tôi không bắt Thanh Duy 'đi làm về là phải đưa tiền cho vợ'

Kha Ly cho rằng trong đời sống hôn nhân, nếu đàn ông thường hay than vãn thì là người yếu đuối. Bản thân nữ diễn viên hoàn toàn không thích điều này bởi cô quan niệm: "Mình chưa có cơ hội, điều kiện để vượt qua khó khăn thì phải có ý chí. Chứ nếu cứ ngồi chờ sung rụng thì làm sao tiền lọt vào túi được". Người đẹp 8X nói thêm Thanh Duy là người ít than vãn, thậm chí rất nóng tính. Do đó, khi gặp bất cứ vấn đề gì khiến bản thân không hài lòng, anh thẳng thắn chia sẻ với người bạn đời.

Kha Ly nói dù không có tiền, Thanh Duy cũng không than vãn bởi anh là người ít có nhu cầu mua đồ cho bản thân. Diễn viên Dâu bể đường trần tự hào khoe với mọi người: "Chồng tôi ngoan lắm. Một ngày có tiền để anh ấy đi đá bóng và uống cà phê là đủ rồi".

Kha Ly khẳng định không quản lý chặt chẽ tài chính của chồng. Thậm chí, nữ diễn viên còn để Thanh Duy có một tài khoản riêng. "Tôi chưa bao giờ bắt chồng đi làm về là phải đưa tiền cho vợ. Anh ấy đi quay phim, làm bất cứ show gì thì tiền anh ấy sẽ giữ. Tôi cũng tự lập về kinh tế của mình nên không bắt anh phải đưa hết tiền cho tôi. Lâu lâu anh ấy đưa cho tôi thì tôi nhận và để đó thôi", cô tiết lộ.

Trong suốt khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, Kha Ly hiếm khi thấy được những khoảnh khắc chồng rơi nước mắt. Bởi mỗi khi có chuyện buồn, Thanh Duy ít thể hiện ra bên ngoài, trừ khi đó là vấn đề liên quan đến gia đình. "Năm ngoái, mẹ anh Duy bất ngờ mất do Covid-19, tôi nhìn thấy sự yếu đuối của anh. Khi trên thành phố điện về báo tin mẹ mất, anh ấy lặng người, không nói gì cả. Tôi biết là anh ấy lén lên phòng khóc", cô nhớ lại.





Ở vai trò là một người vợ, Kha Ly sẵn sàng chia sẻ cùng chồng những khó khăn trong công việc, cuộc sống. Cô kể có lần, người bạn đời gặp sự cố dây chằng nên gặp khủng hoảng. Khoảng thời gian đó, diễn viên Cổng mặt trời dành thời gian để chăm sóc, động viên anh.

"Tôi nhớ khi nằm trong bệnh viện để phẫu thuật, anh Duy rất nhõng nhẽo. Bình thường anh ấy không bao giờ bắt vợ phải làm cái này, cái kia cho mình. Nhưng lúc đó vì nằm một chỗ, không đi được nên anh nhờ đến tôi. Chồng đôi khi có những khoảnh khắc yếu đuối rất đáng yêu", nữ khách mời cho hay.

Kha Ly kể thêm có thời điểm, Thanh Duy gặp khó khăn trong công việc vì không được mời tham gia nhiều dự án phim. Khi ấy, chồng khó chịu, thường kiếm chuyện với cô. "Lúc nào trong tư tưởng của anh ấy cũng nghĩ tôi xem thường, nhưng thật sự không có. Chỉ cần tôi nói lỡ lời thôi thì gieo vào trong đầu suy nghĩ như vậy", cô nói. Nữ khách mời nói thêm cô là người dễ rơi vào suy sụp nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc. "Cho dù tôi có buồn, đau khổ cũng không cứu vãn được tình hình. Nếu cứ như vậy sẽ hại sức khỏe và làm người thân của tôi không vui", cô nói.