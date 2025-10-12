Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khả Ngân nói gì về tin đồn tình ái, Thanh Hằng đốt nóng sàn catwalk
Video Giải trí

Khả Ngân nói gì về tin đồn tình ái, Thanh Hằng đốt nóng sàn catwalk

Diệu Tú - Hải Yến
12/10/2025 14:47 GMT+7

Xuất hiện rạng rỡ tại show thời trang, Khả Ngân chia sẻ cô đang ưu tiên dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và lên tiếng phản hồi trước những tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm.

Tối 11.10, show thời trang Elise Fashion Show Fall - Winter 2025 - The Reflection chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như: Siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, Người mẫu Hà Kino, Diễn viên Khả Ngân...

Khả Ngân nói gì về tin đồn tình ái

Xuất hiện tại sự kiện với phong thái tự tin, Khả Ngân nhanh chóng thu hút ống kính bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Khi được hỏi về những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm thời gian qua, nữ diễn viên khéo léo chia sẻ cô chọn cách dành nhiều thời gian cho bản thân và công việc, thay vì để những tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống.

Khả Ngân nói gì về tin đồn tình ái, Thanh Hằng đốt nóng sàn catwalk- Ảnh 1.

Khả Ngân xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ tại show thời trang Elise Fashion Show Fall - Winter 2025 - The Reflection.

ẢNH: KIENGCAN TEAM

Khả Ngân từng gây chú ý khi bước chân vào làng giải trí với hình ảnh “hot girl boxing” năng động, cá tính. Từ đó, cô dần khẳng định vị trí của mình qua nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Nữ diễn viên từng góp mặt trong loạt phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em, Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, 11 tháng 5 ngày Gia đình mình vui bất thình lình.

Tin liên quan

Khả Ngân tình tứ bên ‘người tình màn ảnh’ Ấn Độ

Khả Ngân tình tứ bên ‘người tình màn ảnh’ Ấn Độ

Tối 29.6, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III), nữ diễn viên Khả Ngân thu hút mọi ánh nhìn khi sánh bước đầy tình tứ bên tài tử Ấn Độ Shantanu Maheshwari. Cả hai là cặp đôi màn ảnh trong dự án điện ảnh đang rất được mong chờ - bộ phim Love in Vietnam.

Khám phá thêm chủ đề

Khả Ngân Thanh Hằng fashion show Tình ái ELISE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận