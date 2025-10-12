Khả Ngân nói gì về tin đồn tình ái, Thanh Hằng đốt nóng sàn catwalk

Tối 11.10, show thời trang Elise Fashion Show Fall - Winter 2025 - The Reflection chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như: Siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, Người mẫu Hà Kino, Diễn viên Khả Ngân...

Khả Ngân nói gì về tin đồn tình ái

Xuất hiện tại sự kiện với phong thái tự tin, Khả Ngân nhanh chóng thu hút ống kính bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Khi được hỏi về những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm thời gian qua, nữ diễn viên khéo léo chia sẻ cô chọn cách dành nhiều thời gian cho bản thân và công việc, thay vì để những tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống.

Khả Ngân xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ tại show thời trang Elise Fashion Show Fall - Winter 2025 - The Reflection.

ẢNH: KIENGCAN TEAM

Khả Ngân từng gây chú ý khi bước chân vào làng giải trí với hình ảnh “hot girl boxing” năng động, cá tính. Từ đó, cô dần khẳng định vị trí của mình qua nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Nữ diễn viên từng góp mặt trong loạt phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em, Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình.