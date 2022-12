Khả Ngân và Thanh Sơn chạm môi trong MV của học trò Ngô Thanh Vân

Mới đây, "tân binh" Avi, học trò của Ngô Thanh Vân chính thức trở thành ca sĩ sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Cô từng là thực tập sinh của công ty VAA, cùng thời với nhóm 365, MiA, MLee... Trong MV đầu tay, Meet You At The Right Time, nữ ca sĩ đã mời Thanh Sơn và Khả Ngân đảm nhận hai nhân vật chính.

Theo poster được hai diễn viên hé lộ, khán giả dự đoán rằng đây sẽ là một câu chuyện tình đẹp của tuổi thanh xuân. Đồng thời, ca khúc này cũng mang giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn. Bên cạnh đó, teaser của MV còn khiến fan của cặp đôi Khả Ngân và Thanh Sơn "đứng hình" bởi cảnh chạm môi. Được biết, sản phẩm này chính thức trình làng khán giả vào ngày 27.12.





Trước đó, ca sĩ Avi cũng hé lộ những hình ảnh của mình trong vai trò ca sĩ và tiết lộ lý do lựa chọn con đường trở thành nhạc sĩ trong suốt 10 năm. "Sau khi kết thúc thời gian thực tập sinh ở công ty VAA, tôi nghĩ bản thân nên đi theo hướng khác, âm thầm và nhẹ nhàng hơn. Vì vậy suốt 10 năm qua, tôi dành thời gian sáng tác. Tôi thấy vui vì sản phẩm của mình được các anh chị em nghệ sĩ và nhiều khán giả đón nhận. Nhưng sau từng đó thời gian, các bạn bè nghệ sĩ thân thiết đều khuyên tôi nên debut, tự hát các ca khúc do mình sáng tác để đến gần với khán giả. Chị Ngô Thanh Vân cũng ủng hộ quyết định này và bày tỏ rất thích giọng hát của tôi. Mong muốn của chị Vân là được thấy một Avi mạnh dạn hơn với âm nhạc và giọng hát của mình. Vì vậy không có lý do gì để tôi tiếp tục hoạt động âm thầm nữa. Tôi nghĩ 10 năm mới debut không phải quá trễ, mà đây mới là thời điểm tôi sống đúng với bản thân hơn", Avi chia sẻ.

Những sáng tác nổi tiếng của học trò Ngô Thanh Vân có thể kể đến: Nợ cha (Soobin Hoàng Sơn), Anh say quá (Hồ Quang Hiếu), Tình yêu dài lâu (MLee), Liệu ta sẽ (Phạm Đình Thái Ngân ft Annie)… Ngoài ra, Avi và nhạc sĩ Kiên Trần còn đồng sáng tác hai bản hit Anh là ai (Phương Ly) và Chia tay (Bùi Anh Tuấn).