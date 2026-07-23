Khả Như, Tóc Tiên gợi cảm đến mừng ca sĩ Ái Phương

Ca sĩ Ái Phương vừa trình làng ca khúc Dịu dàng dịu dàng, sau 2 năm bước ra từ sân chơi Chị đẹp đạp gió. Tại sự kiện ra mắt dự án mới, cô nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp như ca sĩ Ngọc Ánh, ca sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Tóc Tiên, diễn viên Khả Như, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, diễn viên Diệp Bảo Ngọc...

Ái Phương 'lột xác' với hình ảnh táo bạo hơn trong dự án âm nhạc mới Ảnh: T.A

Dịu dàng dịu dàng được Ái Phương sáng tác sau hành trình dài đối diện và chữa lành những tổn thương bên trong. Thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh quen thuộc là những bản ballad tình cảm, nữ ca sĩ lần đầu thử sức với chất liệu upbeat...

Ngay từ khi bắt đầu dự án, Ái Phương cùng ê-kíp đã xây dựng một thế giới nội tâm của riêng mình, kể lại một hành trình khai phá và tiến hóa của chính bản thân. Đối với nữ ca sĩ, ca khúc gửi gắm mong muốn mỗi người sẽ hướng suy nghĩ đến những điều tốt đẹp, đón nhận cuộc sống bằng sự nhẹ nhàng và tích cực.

Nữ ca sĩ 8X khẳng định bản thân không áp lực trước những thành tích trước đó Ảnh: T.A

Trước đó, khi nhắc đến Ái Phương, khán giả nhớ đến những ca khúc mộc mạc, chữa lành như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Đông Tây Nam Bắc… Nữ ca sĩ nói cô thấy may mắn vì sau nhiều năm, những bài hát này vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Với giọng ca 8X, đó là sự may mắn trong hành trình làm nghề, giúp bản thân có thêm nguồn động lực để phát triển.

“Tôi không xem đó là một áp lực cho những dự án tiếp theo. Điều tôi áp lực là làm sao thể hiện những hình ảnh, phương diện mới của mình mà không gây đối lập, mâu thuẫn với những gì mình từng được yêu thương. Với tôi, đó là sự thể nghiệm một cách tự nhiên. Hy vọng rằng những sản phẩm này vẫn sẽ nhận được sự đồng hành từ khán giả”, giọng ca 8X trải lòng với chúng tôi.

Dàn sao đến ủng hộ Ái Phương

Khả Như diện váy đỏ trễ vai, đến ủng hộ dự án âm nhạc mới của Ái Phương Ảnh: NVCC

Hoa hậu Xuân Hạnh, ca sĩ Bùi Lan Hương có mặt từ sớm để chúc mừng Ái Phương ra mắt dự án mới. Theo tiết lộ, bài hát này được cô ấp ủ từ trước khi tham gia Chị đẹp đạp gió Ảnh: NVCC

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ, Diễm My 9X vẫn sắp xếp thời gian đến ủng hộ giọng ca Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Nhan sắc rạng rỡ của bà mẹ một con khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: NVCC

Minh Tuyết bày tỏ niềm tự hào khi Ái Phương "lột xác" sau hành trình ở show âm nhạc. Cô hy vọng đây chỉ là bước khởi đầu, mong muốn nhìn đàn em phát triển hơn trong thời gian tới Ảnh: NVCC

Tóc Tiên mặc gợi cảm khi xuất hiện tại sự kiện. Nữ ca sĩ hài hước gửi lời chúc đến Ái Phương sớm tìm được người "dịu dàng" với mình khiến đồng nghiệp bối rối Ảnh: NVCC

Đinh Mạnh Ninh tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Ái Phương. Thời gian qua, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh: NVCC

Dàn "chị đẹp" gồm Hạnh Sino, Hoàng Yến Chibi, Ngọc Thanh Tâm, Dương Hoàng Yến... cũng có mặt chúc mừng Ái Phương Ảnh: NVCC



