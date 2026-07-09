Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ GD-ĐT vừa thông tin về buổi làm việc chiều 8.7 của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu với Bộ GD-ĐT và một số bộ, ngành về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với ngành Giáo dục ngày 15.6.

Giảm 30% đầu mối trường học

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 30.8, với mục tiêu giảm ít nhất 30% số đầu mối trường học. Các địa phương đều thể hiện tinh thần sẵn sàng và quyết tâm cao.

Cùng với đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch đánh giá toàn diện đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ. Trong đó, nghiên cứu, rà soát các quy định về chế độ làm việc, tiêu chuẩn và định mức giáo viên, bảo đảm phù hợp với đặc thù từng vùng, miền và đáp ứng yêu cầu mới.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Bộ GD-ĐT ẢNH: MOET

Việc rà soát lại định mức không chỉ với giáo viên mà cả đội ngũ cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ trong trường học với mục tiêu bảo đảm yêu cầu vận hành nhà trường có chất lượng, phù hợp đặc thù từng địa phương, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ viên chức trong bối cảnh đổi mới quản trị cơ sở giáo dục trên nền tảng số.

Về xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, đến nay còn 6 trường nguy cơ cao và 3 trường nguy cơ rất cao chậm tiến độ. Bên cạnh đó, địa phương phát sinh nhu cầu ngân sách T.Ư hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Giảm áp lực thi lớp 10 ngay năm học tới

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu hướng dẫn các địa phương có điều kiện chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ giáo dục; trong đó có hỗ trợ sách giáo khoa, chế độ bán trú, đồ dùng học tập và cả phương tiện đi lại cho học sinh.

Đồng thời, nghiên cứu triển khai sớm chính sách miễn phí sách giáo khoa tại những địa phương có điều kiện, trước lộ trình đã được quy định. Đây là nội dung thể hiện rõ quan điểm giáo dục không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD-ĐT báo cáo phương án tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực ẢNH: MOET

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương nghiên cứu, báo cáo rõ khả năng triển khai ngay trong năm học 2026 - 2027 việc đổi mới kiểm tra, đánh giá cuối cấp THCS và phương án tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng giảm áp lực, bảo đảm công bằng, minh bạch, nhất là tại các đô thị và khu vực đông dân cư, nơi điều kiện trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu.

Cùng với đó, nhanh chóng rà soát chương trình và nội dung môn học theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, đổi mới phương pháp giáo dục lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống, văn hóa học đường, kỹ năng ứng xử và ý thức chấp hành pháp luật.

Về khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Phó thủ tướng đề nghị xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới. Trong đó, cần rà soát lại cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường; đồng thời xem xét các quy định về thi cử, tuyển sinh và thi học sinh giỏi; xây dựng các giải pháp nhằm giảm áp lực về điểm số, phòng ngừa gian lận và tiêu cực.



