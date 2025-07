Khắc phục sạt lở trên cung đường huyết mạch kết nối Đồng Nai - Lâm Đồng

Ngày 15.7, UBND xã Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa khắc phục xong đoạn đường bị sạt lở tại khu vực dốc 5, đường ĐT.755B (hay còn gọi là đường Sao Bọng - Đăng Hà), thuộc xã Phước Sơn.

Sau nhiều ngày mưa lớn, đêm 13.7, tại khu vực dốc 5 cây (Km19+500) trên tuyến ĐT.755B, đoạn qua xã Phước Sơn (H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) đã xảy ra sạt lở ta luy dương với chiều ngang khoảng 30 m. Đất đá và cây cối từ đỉnh đồi tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở diện rộng nếu mưa lớn tiếp diễn.

Mưa lớn kéo dài khiến đường ĐT.755B bị sạt lở ẢNH: C.T.V

Sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Phước Sơn đã chỉ đạo triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý khẩn cấp theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và thông báo rộng rãi để người dân cảnh giác khi qua khu vực này.

UBND xã cho biết, tuyến ĐT.755B là đường huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện lưu thông. Tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão, nhiều điểm sạt lở trước đây đã được khắc phục.

Chính quyền địa phương xã Phước Sơn đã nhanh chóng khắc phục vị trí bị sạt lở, tuy nhiên nguy cơ sạt lở vẫn có thể xảy ra trong thời gian tới khi thời tiết tiếp tục có mưa lớn kéo dài ẢNH: C.T.V

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra là rất cao, đe dọa an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ ách tắc cục bộ. Trước tình hình này, địa phương đã kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai sớm có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.