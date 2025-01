Khắc thư pháp trên dưa lưới bán tết, thu nhập gần 500 triệu đồng

Anh Duy được biết đến là người tiên phong trong chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng dưa lưới trong nhà màng, thu nhập gần 1 tỉ đồng/năm. Nhận thấy nhu cầu quà biếu tết ngày càng hướng đến các sản phẩm độc lạ, anh nảy sinh ý tưởng tạo ra những trái dưa lưới mang thông điệp may mắn.

Anh Duy kiểm tra lại những trái dưa lưới khắc chữ thư pháp chuẩn bị bán ra thị trường ẢNH: DUY TÂN

Bằng phương pháp khắc thủ công trực tiếp lên bề mặt trái dưa lưới khi còn non, anh Duy có thể tạo ra các chữ ý nghĩa như: tài lộc, phát lộc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài… Anh cho biết trái dưa được chọn khắc chữ phải đủ 3 tiêu chuẩn: tròn, đều, đẹp. Khi khắc phải xác định hình dạng trái dưa dài hay tròn. Nếu chiều dài lớn thì đưa chữ dài hoặc to hơn để khi chưng sẽ cân đối.

Chia sẻ về kỹ thuật, anh Duy cho biết thời điểm thích hợp nhất để khắc chữ là dưa đạt trọng lượng từ 1,6 - 1,7 kg, lúc này vỏ có độ dày vừa phải, nhanh lành vết khắc; còn sau thời điểm đó vỏ dưa dày, khó khắc và chữ không đẹp.

Từ kiến thức ngành nông nghiệp được học, tôi áp dụng vào sản xuất và chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng, canh tác theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, dưa lưới phát triển rất tốt, đảm bảo sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Hoàng Duy

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh chuẩn bị hơn 8 tấn dưa lưới thường và hơn 1.000 cặp dưa khắc chữ. Mặc dù giá khá cao, chưa đến ngày thu hoạch nhưng đã có thương lái đặt mua gần hết.

"Dưa lưới vỏ mỏng lắm, khi khắc chữ nếu khắc quá sâu thì trái dưa lớn lên bị hư và thối. Vì vậy, phải tỉ mỉ cạo lớp vỏ mỏng theo hình dáng các chữ cần khắc. Trái càng lớn thì chữ càng nổi lên bắt mắt", anh Duy nói.

Anh Duy bắt đầu trồng dưa lưới từ năm 2020. Ban đầu, anh trồng khoảng 1.300 m2, sau đó thấy hiệu quả kinh tế cao nên mạnh dạn nhân rộng. Đến nay, toàn bộ diện tích đất trồng lúa 3.300 m2 đã được anh chuyển sang trồng dưa lưới trong nhà màng, mật độ trồng 2.400 gốc/1.000 m2. Mỗi năm, anh thu hoạch từ 45 - 50 tấn trái.

Thợ khắc chữ lên trái dưa lưới ẢNH: DUY TÂN

Để có được những trái dưa lưới khắc chữ hoàn hảo, anh Duy phải tuân thủ quy trình chăm sóc nghiêm ngặt. Khi trái đạt kích thước phù hợp, anh sử dụng khuôn tạo hình và phương pháp khắc chữ thủ công để đảm bảo chữ sắc nét, đồng thời không ảnh hưởng đến chất lượng dưa.

Anh Duy cho biết nhờ mẫu mã đẹp, dưa lưới khắc chữ của anh nhanh chóng được thị trường đón nhận. Khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân đặt mua làm quà biếu đối tác, người thân. Với giá bán dao động từ 420.000 - 450.000 đồng/cặp, ước tính vụ dưa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, anh có thu nhập gần 500 triệu đồng.

"Từ kiến thức ngành nông nghiệp được học, tôi áp dụng vào sản xuất và chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng, canh tác theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, dưa lưới phát triển rất tốt, đảm bảo sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng", anh Duy chia sẻ.