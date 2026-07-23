Khách bán kim cương, vàng tăng đột biến

Ghi nhận sáng 23.7, lượng khách hàng đến Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM để bán lại kim cương đông hơn ngày thường.

Khách chờ vào bán kim cương sáng 23.7 tại Công ty SJC ẢNH: THANH XUÂN

Khách hàng này mua kim cương năm 2018 nhưng vẫn muốn bán ra toàn bộ sản phẩm

Nhân viên Công ty SJC thực hiện kiểm định viên kim cương của khách hàng trước khi giao dịch

Không chỉ kim cương, khách đến giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn cũng tăng đột ngột so với ngày thường trước đó. Mặc dù mới 9 - 10 giờ sáng, lượng xe vào giao dịch tăng cao nên nhân viên bảo vệ chỉ nhận giữ xe cho khách đến mua, còn khách bán thì hẹn vào đầu giờ chiều quay lại.

Khach xếp hàng chờ bán vàng sáng 23.7

Khách chờ vào bán nữ trang

Khách chờ bán vàng nhẫn sáng 23.7

Ở chiều ngược lại, khách đến mua cũng tăng lên khi giá giảm mạnh. So với đầu ngày, Công ty SJC giảm giá bán 6 triệu đồng, còn 140 triệu đồng; giá mua vào giảm 7 triệu đồng, còn 135 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán lên 5 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong vòng vài tháng trở lại đây.

Công ty SJC cho biết, hiện vẫn áp dụng chính sách thu mua vàng tại địa điểm 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Đối với sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn, các loại nữ trang tính giá gia công: sau khi các thủ tục thu mua hoàn tất sẽ chuyển tiền cho khách trong ngày, sau 15 giờ hoặc tiền trên 500 triệu sẽ qua ngày hôm sau. Đối với sản phẩm nữ trang tính giá món, kim cương, do các thủ tục kiểm tra phức tạp hơn nên việc thu mua có thể 1 - 2 ngày. Tuy nhiên, hiện do lưu lượng khách đông, lại vào cuối tuần nên có thể mất thêm thời gian ngày thứ bảy, chủ nhật.