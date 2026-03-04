Khách bị mắc kẹt tại Trung Đông được ăn ở miễn phí, hết bao nhiêu chính quyền trả

Theo chỉ thị khẩn cấp mà Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành mới đây, toàn bộ khách sạn trên địa bàn thành phố phải cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những du khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy hoặc hoãn chuyến bay tại Trung Đông.



Hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt do Trung Đông đóng cửa không phận diện rộng Ảnh: Global Nation

Ước tính có khoảng 20.200 hành khách đang bị mắc kẹt do gián đoạn hàng không diện rộng tại vùng chiến sự. Đối với những trường hợp không đủ khả năng chi trả chi phí gia hạn, các khách sạn được yêu cầu thông báo cho DET để có phương án xử lý.

Bên cạnh đó, chính quyền UAE tuyên bố sẽ thanh toán chi phí khách sạn và bữa ăn cho hơn 20.000 hành khách mắc kẹt trong nước do đóng cửa không phận. Các hãng hàng không đồng thời hỗ trợ hành khách đặt lại vé theo kế hoạch vận hành mới.

Chính quyền thủ đô Abu Dhabi và Tổng cục Hàng không Dân dụng UAE cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho du khách bằng cách trực tiếp thanh toán hóa đơn khách sạn, cung cấp suất ăn miễn phí và hỗ trợ hành khách làm thủ tục đặt lại vé máy bay.

Tại Abu Dhabi, Sở Văn hóa và Du lịch cũng chỉ đạo các khách sạn gia hạn lưu trú cho khách, khẳng định ngân sách nhà nước sẽ chi trả toàn bộ các đêm phát sinh.

Trước tình trạng không phận Trung Đông bị phong tỏa và mạng lưới hàng không tê liệt do xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, ngày càng có nhiều quốc gia khẩn trương đưa ra những phản ứng khác nhau nhằm bảo hộ và sơ tán hàng chục nghìn công dân đang bị mắc kẹt tại khu vực này.

Từ hôm qua (3.3), các hãng hàng không Emirates, Etihad Airways và Flydubai đã bắt đầu nối lại một số chuyến bay hạn chế, chủ yếu đưa hành khách bị mắc kẹt tại Trung Đông hồi hương và vận chuyển hàng hóa thiết yếu.



Theo Reuters, cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) thông báo sẽ triển khai các "chuyến bay đặc biệt" tại các sân bay trong nước nhằm hỗ trợ hàng chục nghìn hành khách rời khỏi khu vực chiến sự Trung Đông. Nhà chức trách cho phép khôi phục hoạt động có kiểm soát tại sân bay Dubai (DXB) và Al Maktoum (DWC).

Hãng Emirates bắt đầu vận hành một số lượng chuyến bay "hạn chế" từ tối 2.3. Reuters dẫn lời hãng cho biết sẽ "ưu tiên những hành khách đã đặt chỗ từ trước". Flydubai cũng cho biết sẽ tái khai thác một số chuyến bay trong ngày 3.3. Riêng Flydubai dự kiến thực hiện 4 chuyến bay tới Nga, đồng thời nối lại dịch vụ từ 3 sân bay tại Pakistan và từ Hargeisa (Somaliland) về Dubai.

Về phía Etihad Airways, hãng xác nhận một số chuyến bay tái bố trí đội bay, vận chuyển hàng hóa và hồi hương có thể hoạt động dưới sự phối hợp với nhà chức trách UAE và tuân thủ nghiêm ngặt các phê duyệt về an toàn. Tuy nhiên, các chuyến bay thương mại thường lệ đến và đi từ Abu Dhabi vẫn bị hủy cho đến ít nhất là chiều 3.3 (giờ địa phương)".

Mới đây, sân bay Ben Gurion (TLV), cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Israel, thông báo mở cửa trở lại từ ngày 3.3 theo "hình thức cực kỳ hạn chế", sau thời gian đóng cửa hoàn toàn vì lý do an ninh. Giai đoạn đầu, chỉ các hãng hàng không Israel được phép khai thác, việc mở rộng hoạt động sẽ được triển khai từng bước tùy thuộc tình hình an ninh.

Trong khi đó, El Al Israel Airlines, hãng hàng không quốc gia Israel đang xin phép khai thác các chuyến bay thuê chuyến từ châu Âu tới các khu vực biên giới như Taba (Ai Cập) và Aqaba (Jordan) nhằm hỗ trợ hồi hương hành khách mắc kẹt.



