Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách bị mắc kẹt tại Trung Đông được ăn ở miễn phí, hết bao nhiêu chính quyền trả

Hà Mai
Hà Mai
04/03/2026 08:34 GMT+7

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại chiến sự Trung Đông khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy và không phận nhiều khu vực bị đóng cửa, chính quyền Abu Dhabi đã triển khai phương án hỗ trợ đúng chuẩn 'nhà giàu' cho du khách bị mắc kẹt.

Theo chỉ thị khẩn cấp mà Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành mới đây, toàn bộ khách sạn trên địa bàn thành phố phải cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những du khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy hoặc hoãn chuyến bay tại Trung Đông.

Khách bị mắc kẹt tại Trung Đông được ăn ở miễn phí, hết bao nhiêu chính quyền trả- Ảnh 1.

Hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt do Trung Đông đóng cửa không phận diện rộng

Ảnh: Global Nation

Ước tính có khoảng 20.200 hành khách đang bị mắc kẹt do gián đoạn hàng không diện rộng tại vùng chiến sự. Đối với những trường hợp không đủ khả năng chi trả chi phí gia hạn, các khách sạn được yêu cầu thông báo cho DET để có phương án xử lý.

Bên cạnh đó, chính quyền UAE tuyên bố sẽ thanh toán chi phí khách sạn và bữa ăn cho hơn 20.000 hành khách mắc kẹt trong nước do đóng cửa không phận. Các hãng hàng không đồng thời hỗ trợ hành khách đặt lại vé theo kế hoạch vận hành mới.

Chính quyền thủ đô Abu Dhabi và Tổng cục Hàng không Dân dụng UAE cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho du khách bằng cách trực tiếp thanh toán hóa đơn khách sạn, cung cấp suất ăn miễn phí và hỗ trợ hành khách làm thủ tục đặt lại vé máy bay.

Tại Abu Dhabi, Sở Văn hóa và Du lịch cũng chỉ đạo các khách sạn gia hạn lưu trú cho khách, khẳng định ngân sách nhà nước sẽ chi trả toàn bộ các đêm phát sinh.

Trước tình trạng không phận Trung Đông bị phong tỏa và mạng lưới hàng không tê liệt do xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, ngày càng có nhiều quốc gia khẩn trương đưa ra những phản ứng khác nhau nhằm bảo hộ và sơ tán hàng chục nghìn công dân đang bị mắc kẹt tại khu vực này. 

Từ hôm qua (3.3), các hãng hàng không Emirates, Etihad Airways và Flydubai đã bắt đầu nối lại một số chuyến bay hạn chế, chủ yếu đưa hành khách bị mắc kẹt tại Trung Đông hồi hương và vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Theo Reuters, cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) thông báo sẽ triển khai các "chuyến bay đặc biệt" tại các sân bay trong nước nhằm hỗ trợ hàng chục nghìn hành khách rời khỏi khu vực chiến sự Trung Đông. Nhà chức trách cho phép khôi phục hoạt động có kiểm soát tại sân bay Dubai (DXB) và Al Maktoum (DWC).

Hãng Emirates bắt đầu vận hành một số lượng chuyến bay "hạn chế" từ tối 2.3. Reuters dẫn lời hãng cho biết sẽ "ưu tiên những hành khách đã đặt chỗ từ trước". Flydubai cũng cho biết sẽ tái khai thác một số chuyến bay trong ngày 3.3. Riêng Flydubai dự kiến thực hiện 4 chuyến bay tới Nga, đồng thời nối lại dịch vụ từ 3 sân bay tại Pakistan và từ Hargeisa (Somaliland) về Dubai.

Về phía Etihad Airways, hãng xác nhận một số chuyến bay tái bố trí đội bay, vận chuyển hàng hóa và hồi hương có thể hoạt động dưới sự phối hợp với nhà chức trách UAE và tuân thủ nghiêm ngặt các phê duyệt về an toàn. Tuy nhiên, các chuyến bay thương mại thường lệ đến và đi từ Abu Dhabi vẫn bị hủy cho đến ít nhất là chiều 3.3 (giờ địa phương)".

Mới đây, sân bay Ben Gurion (TLV), cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Israel, thông báo mở cửa trở lại từ ngày 3.3 theo "hình thức cực kỳ hạn chế", sau thời gian đóng cửa hoàn toàn vì lý do an ninh. Giai đoạn đầu, chỉ các hãng hàng không Israel được phép khai thác, việc mở rộng hoạt động sẽ được triển khai từng bước tùy thuộc tình hình an ninh.

Trong khi đó, El Al Israel Airlines, hãng hàng không quốc gia Israel đang xin phép khai thác các chuyến bay thuê chuyến từ châu Âu tới các khu vực biên giới như Taba (Ai Cập) và Aqaba (Jordan) nhằm hỗ trợ hồi hương hành khách mắc kẹt.


Tin liên quan

Vé máy bay đi châu Âu đắt chưa từng có vì chiến sự Trung Đông, gần 130 triệu/chiều

Vé máy bay đi châu Âu đắt chưa từng có vì chiến sự Trung Đông, gần 130 triệu/chiều

Căng thẳng quân sự tại Trung Đông kéo theo cuộc khủng hoảng chưa từng có tới ngành hàng không toàn cầu. Hành khách buộc phải chuyển hướng 'đi ké' đường bay tới châu Âu khiến giá vé máy bay khan hiếm, giá cao kinh hoàng.

Khám phá thêm chủ đề

Trung Đông chiến sự Trung Đông hành khách hàng không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận