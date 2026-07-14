Khách đi xe buýt TP.HCM đông chưa từng có

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm), sau 13 ngày triển khai chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, lượng hành khách tiếp tục tăng mạnh.

Lượng khách đi xe buýt liên tục tăng mạnh cho thấy hiệu quả tích cực của chính sách và sự chuyển dịch rõ nét trong thói quen đi lại của người dân ẢNH: Đ.TRANG

Cụ thể, từ 1.7 đến hết 13.7, 134 tuyến xe buýt được ngân sách thành phố hỗ trợ đã vận chuyển gần 3,522 triệu lượt hành khách.

Đáng chú ý, ngày 13.7 ghi nhận sản lượng cao nhất kể từ khi chính sách được triển khai. Toàn mạng lưới xe buýt thành phố phục vụ 294.266 lượt hành khách với 17.757 chuyến xe, bình quân 16,6 hành khách/chuyến. Lượng khách đi xe buýt thành phố ngày 13.7 tăng tới 23% so với ngày 12.7, cho thấy nhu cầu sử dụng xe buýt tiếp tục gia tăng.

Nếu so với cùng kỳ năm 2025, sản lượng hành khách tăng tới 68%, khi ngày 13.7.2025 toàn hệ thống chỉ phục vụ 175.169 lượt khách. Trước khi áp dụng chính sách miễn vé, lượng khách trung bình một ngày của năm 2025 chỉ dao động khoảng 170.000 lượt. Việc miễn phí vé đã giúp lượng khách tăng vọt từ 30% đến hơn 60% tùy ngày, khiến xe buýt TP.HCM nhộn nhịp trở lại sau nhiều năm ảm đạm.

Đại diện Trung tâm GTCC đánh giá, mặc dù lượng khách tăng nhanh, hoạt động khai thác trên toàn mạng lưới vẫn được duy trì ổn định. Tại các bến xe, đầu bến và các điểm trung chuyển lớn không ghi nhận tình trạng quá tải hoặc ùn ứ kéo dài. Công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được duy trì nghiêm ngặt, không xảy ra sự cố hay tai nạn trong quá trình vận hành.

Song song với việc tổ chức vận tải, Trung tâm tiếp tục tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân qua nhiều kênh.

Qua Tổng đài 1022, đơn vị tiếp nhận 44 cuộc gọi, chủ yếu là yêu cầu cung cấp thông tin, trong đó có 8 cuộc liên quan đến chương trình miễn vé xe buýt. Trung tâm đã kịp thời xác minh, xử lý 3 trường hợp phản ánh xe bỏ trạm trên các tuyến số 20, 48 và 151.

Trong khi đó, thông qua ứng dụng MultiGo và các nền tảng mạng xã hội, Trung tâm tiếp nhận 42 phản hồi của người dân.

Để bảo đảm chất lượng dịch vụ trong bối cảnh lượng khách tăng cao, cơ quan quản lý duy trì lực lượng kiểm tra thường xuyên tại hiện trường, đồng thời tăng cường giám sát từ xa thông qua hệ thống camera và dữ liệu điều hành.

Riêng trong ngày 13.7, lực lượng chức năng đã kiểm tra trực tiếp 158 chuyến xe đang hoạt động trên mạng lưới nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình khai thác.

Bên cạnh việc kiểm tra tác phong phục vụ của lái xe và nhân viên phục vụ, lực lượng điều phối cũng hướng dẫn hành khách cài đặt ứng dụng MultiGo, sử dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID và các phương thức thanh toán điện tử.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để TP.HCM từng bước triển khai đồng bộ công tác xác thực chuyến đi bằng vé điện tử, góp phần hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng và nâng cao trải nghiệm của người dân trong thời gian tới.