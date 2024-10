Khách Hàn Quốc tiêu tiền ở Việt Nam nhiều thứ hai châu Á

Công ty thanh toán trực tuyến Visa vừa công bố bản phân tích dữ liệu chi tiêu nước ngoài của khách du lịch Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay. Báo cáo nhấn mạnh, ở các nước châu Á, Nhật Bản và Việt Nam đã chứng kiến mức độ chi tiêu tăng mạnh của khách Hàn Quốc, theo Business Korea.



Theo phân tích các giao dịch được thực hiện bằng thẻ Visa cá nhân được phát hành tại Hàn Quốc ở các đơn vị chấp nhận thẻ ngoại tuyến ở nước ngoài trong nửa đầu năm nay, 62% tổng chi tiêu diễn ra ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đà Nẵng là một trong những điểm đến hàng đầu của khách Hàn Quốc ở Việt Nam ẢNH: SG

Năm điểm đến hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương mà du khách Hàn Quốc chi tiêu nhiều nhất là Nhật Bản, Việt Nam, Úc, Thái Lan và Guam, trong đó Nhật Bản duy trì vị trí dẫn đầu trong cả năm ngoái và năm nay. Tỷ trọng tổng chi tiêu của Nhật Bản ở châu Á đã tăng từ 39% năm ngoái lên 48% trong năm 2024, do đồng yen yếu hơn trong nửa đầu năm nay và sự gia tăng các chuyến bay thẳng. Còn Việt Nam tăng 16%, Úc và Thái Lan tăng 6%, Guam tăng 3%.

Theo Visa, chi tiêu dành cho lưu trú của khách Hàn tại Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21% trong tổng chi phí chuyến đi. Chi tiêu cho các vật phẩm cần thiết chiếm 21% và dành cho ẩm thực chiếm 17%.

Úc đã tăng từ vị trí thứ tư năm ngoái lên vị trí thứ ba trong năm nay nhờ việc triển khai các đường bay thẳng của các hãng hàng không giá rẻ đến các thành phố lớn.

Chi tiêu ở Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, trong đó Trung Quốc chứng kiến giao dịch tăng gần gấp 4 lần so với năm ngoái. Sự gia tăng này là do Trung Quốc mở cửa trở lại biên giới vào đầu năm ngoái và lượng du khách đến thăm tăng thêm trong nửa đầu năm nay. Hồng Kông và Ma Cao cũng chi tiêu gấp ba lần so với năm ngoái.