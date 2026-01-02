Khách hàng bị chửi bới, xúc phạm trong rạp chiếu phim ở Hà Nội, CGV nói gì?

Mâu thuẫn trong phòng chiếu

Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra vào suất chiếu chiều 1.1.2026. Người đăng bài cho biết mình ngồi tại hàng ghế G, phía trước là một gia đình gồm bốn phụ nữ, trong đó có người cao tuổi và hai trẻ vị thành niên.

Khi phim đã bắt đầu, hai nam thanh niên ngồi cùng hàng đi vào muộn và nhiều lần ra vào phòng chiếu, trong quá trình đó liên tục va chạm vào ghế phía trước. Một người đã lên tiếng nhắc nhở thì xảy ra tranh cãi. Theo phản ánh, một trong hai nam thanh niên có lời lẽ xúc phạm, đe dọa khiến gia đình phía trước hoảng sợ.

Bài đăng về cách xử lý của quản lý CGV gây xôn xao trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Người đăng bài cho biết đã ra ngoài tìm quản lý rạp để can thiệp. Tuy nhiên, theo phản ánh, khi quản lý có mặt thì nam thanh niên không tiếp tục lớn tiếng, dẫn đến việc không có biện pháp xử lý mạnh tay ngay tại thời điểm đó. Sau đó, hai người này rời rạp trước khi suất chiếu kết thúc, trong khi những người bị ảnh hưởng không nhận được lời xin lỗi trực tiếp.

Bài đăng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng rạp chiếu phim chưa thực hiện nghiêm quy định về việc từ chối phục vụ hoặc mời ra ngoài các khách hàng gây rối, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi không có khán giả nào khác trong rạp đứng lên ngăn cản.

CGV phản hồi chính thức về vụ việc

Trước những phản ánh lan truyền trên mạng xã hội, chiều 2.1.2026, CGV Việt Nam đã đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến sự việc xảy ra tại rạp CGV Mac Plaza.

Theo CGV, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về tranh cãi giữa các khách hàng trong phòng chiếu, nhân viên và quản lý rạp đã có mặt kịp thời để kiểm tra tình hình, hỗ trợ ổn định khu vực và trao đổi trực tiếp với các bên liên quan, nhằm đảm bảo trải nghiệm chung của những khán giả khác.

Tại thời điểm xử lý, ban quản lý rạp đã chủ động mời gia đình bốn khách hàng bị ảnh hưởng chuyển sang một hàng ghế khác và gửi lời xin lỗi đến các khách hàng xung quanh. Các bên liên quan bày tỏ mong muốn tiếp tục xem phim và không yêu cầu dừng suất chiếu hay can thiệp sâu hơn. Trong thời gian còn lại, rạp cho biết đã theo dõi tình hình qua hệ thống camera và không ghi nhận thêm diễn biến bất thường.

Sau khi suất chiếu kết thúc, quản lý rạp tiếp tục gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của gia đình bị ảnh hưởng. Theo CGV, các khách hàng này không có nhu cầu trình báo cơ quan chức năng và đã rời rạp sau đó.

CGV cũng cho biết thêm đang nghiêm túc rà soát lại toàn bộ quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong rạp, đồng thời chủ động liên hệ lại với các khách hàng liên quan để tiếp tục lắng nghe và có hướng hỗ trợ phù hợp Ảnh: TL

Liên quan đến dữ liệu camera giám sát, CGV cho biết việc sử dụng và cung cấp hình ảnh được thực hiện đúng theo quy định pháp luật về bảo mật thông tin, chỉ cung cấp khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp các khách hàng bị ảnh hưởng mong muốn phản ánh hoặc tố cáo sự việc, CGV sẵn sàng tiếp nhận thông tin và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Dư luận tiếp tục chờ động thái cụ thể

Sau phản hồi của CGV, bài đăng ban đầu cũng được cập nhật việc đóng bình luận vào chiều 2.1, trong đó người viết cho biết mục đích chính là mong rạp chiếu phim lên tiếng, rà soát lại quy định và có biện pháp chấn chỉnh phù hợp, đồng thời thừa nhận không thể yêu cầu các khán giả khác phải can thiệp khi sự việc xảy ra.

Vụ việc hiện vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, xoay quanh trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ, cách ứng xử nơi công cộng và các biện pháp đảm bảo an toàn cho khán giả trong rạp chiếu phim.

Bên cạnh trách nhiệm của đơn vị vận hành rạp chiếu, nhiều ý kiến cho rằng việc tuân thủ quy tắc ứng xử nơi công cộng của mỗi khán giả cũng đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo trải nghiệm xem phim văn minh và an toàn.