Khách hàng lo hóa đơn tăng khi áp dụng giá điện hai thành phần, EVN nói gì?

Sáng 23.12 tại P.Bình Dương, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức hội nghị "Các giải pháp cung ứng điện và các dịch vụ điện đối với khách hàng khu công nghiệp, khu chế xuất", để lãnh đạo trực tiếp lắng nghe các ý kiến, tâm tư, kiến nghị của các doanh nghiệp, có biện pháp chấn chỉnh nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Phó trưởng ban Kinh doanh mua bán điện EVN Trần Thanh Bình giải thích các thông tin liên quan đến giá điện hai thành phần Ảnh: Duy Đoàn

Hội nghị "Các giải pháp cung ứng điện và các dịch vụ điện đối với khách hàng khu công nghiệp, khu chế xuất" thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Ảnh: Duy Đoàn

Báo cáo về tình hình cung ứng điện và các dịch vụ điện trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, đặc biệt là khu vực địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, ông Nguyễn Tấn Minh, Trưởng ban Kinh doanh EVNHCMC, cho biết: "EVNHCMC đang cung cấp điện cho trên 3,9 triệu khách hàng toàn thành phố với 91,49% thuộc đối tượng ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, 8,51% thuộc đối tượng ngoài mục đích sinh hoạt - với sản lượng điện dự kiến trong năm 2025 đạt 43,4 tỉ kWh. Khu vực bắc và đông bắc có 0,64 triệu khách hàng với 89,76% thuộc đối tượng sinh hoạt và 10,24% thuộc đối tượng ngoài mục đích sinh hoạt - với sản lượng điện dự kiến trong năm 2025 đạt 9,1 tỉ kWh".

Theo Trưởng ban Kinh doanh EVNHCMC Nguyễn Tấn Minh: "Đến năm 2027, EVNHCMC sẽ tự động hóa hoàn toàn lưới điện trung thế. Năm 2029, toàn bộ lưới điện được chuẩn hóa và đồng bộ toàn diện về kết cấu và kỹ thuật. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trạm và đường dây: Cấp điện áp 220 kV, đóng điện 3 công trình xây dựng mới trạm với tổng công suất 1.000 MVA gồm Tân Định 2, Lai Uyên, Bình Mỹ; cấp điện áp 110 kV, khởi công 6 công trình (4 công trình xây dựng mới trạm tương ứng tăng thêm 6 máy 63 MVA - tổng công suất là 378 MVA; 2 công trình đường dây với tổng chiều dài tăng thêm là 54,20 km)".

"Giá điện hai thành phần" bước đầu tạo thay đổi hành vi sử dụng điện của khách hàng

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Kinh doanh mua bán điện EVN Trần Thanh Bình giải thích các thông tin liên quan đến giá điện hai thành phần, những nội dung trọng tâm và lưu ý đối với khách hàng, doanh nghiệp sử dụng điện để khách hàng khỏi... lo lắng.

Theo đó, từ tháng 10 đến tháng 12.2025, EVN thực hiện thử nghiệm giá bán lẻ điện hai thành phần, doanh thu EVN thống kê có giảm khoảng 308 tỉ đồng (tháng 10) và 187 tỉ đồng (tháng 11) nhưng bước đầu tạo được sự thay đổi hành vi sử dụng điện của khách hàng, giảm công suất đỉnh xuống, tăng thời gian sử dụng lâu hơn. Tạo tín hiệu cho khách hàng làm quen với các tính mới để có thêm thời gian thích ứng và trang bị các thiết bị sử dụng giảm hóa đơn tiền điện.

Giá điện hai thành phần sẽ giúp ngành điện trang bị các hệ thống điện lưới ít tốn kém Ảnh: Duy Đoàn

Ông Trần Thanh Bình nêu dẫn chứng: "Cùng trong 1 ngày, có hai khách hàng đều sử dụng tổng cộng 24 kW điện, nhưng một người sử dụng chỉ trong 1 giờ hết 24 kW điện, người kia sử dụng 24 kW điện trong 24 giờ - là hoàn toàn khác nhau, dù lượng điện năng tiêu thụ là như nhau. Với khách hàng 1, ngành điện phải đầu tư hệ thống công suất lưới điện tốn kém nhiều hơn. Vì vậy, buộc khách hàng 1 phải trả giá cao hơn là phù hợp với điều kiện sử dụng điện thực tế".

"Giá điện hai thành phần còn phản ánh chính xác hộ tiêu dùng điện sử dụng hợp lý nhằm mở rộng nguồn cung cấp và không gây áp lực lên giá thành. Cách tính này đã được áp dụng hiệu quả ở các nước trên thế giới. Sắp tới, hằng tháng chúng tôi sẽ có báo cáo kết quả và trao đổi thường xuyên với các khách hàng đang thử nghiệm (diễn ra đến hết tháng 9 năm sau) và có thay đổi cho hoàn thiện hơn, EVN cũng sẽ thông báo đến khách hàng chi tiết", ông Bình nói thêm.



EVNHCMC cam kết nhanh chóng tháo gỡ mọi vướng mắc

Bà Nguyễn Thị Hà Giang - Phó phòng Nhân sự Công ty Phúc Cần thắc mắc: "Khu vực lưới điện tuyến 474 P.Khánh Bình (cũ) thường xuyên xảy ra sự cố điện lưới mà ít được thông báo trước. Vậy, làm sao khắc phục để doanh nghiệp đỡ thiệt hại? Nếu 1 doanh nghiệp mà có tới 4 mã khách hàng thì cách xác định là công suất của 1 trong 4 hay cộng cả 4 mã khách hàng?".

Đại diện Công ty Vinasoy yêu cầu ngành điện TP.HCM cần chấn chỉnh tình trạng cúp điện không báo trước hoặc chậm trễ. "Trước khi sáp nhập còn có trong nhóm Zalo điện lực để thông tin nhận được nhanh chóng, giờ nhiều lúc liên hệ điện lực khu vực gọi điện thoại không ai nhấc máy. Có khi máy móc sản xuất vừa tắt xong đã có điện, lại phải khởi động lại rất phiền phức, tốn kém chi phí và nhân lực...", khách hàng này bức xúc.

Ông Nguyễn Duy Cường (Công ty Procter & Gamble Indochina) xin tăng thời gian chậm nộp nợ tiền điện, vì có 5 ngày là đã bị áp lực phạt, rồi cắt điện, quá mệt mỏi. Trong khi thời gian làm các thủ tục thanh toán của công ty nước ngoài phải qua quản lý khu vực phải 2 - 3 ngày, chưa kể gặp trúng ngày nghỉ là... rất căng thẳng. "Mỗi tháng nộp 3 - 4 tỉ đồng tiền điện mà chúng tôi luôn lo lắng mất ăn mất ngủ. Ngành điện bảo chỉ cần quét mã QR là xong, nhưng công ty nước ngoài đâu thanh toán nhanh như vậy được", ông Nguyễn Duy Cường nói.

Đại diện Công ty Vinasoy yêu cầu ngành điện TP.HCM cần chấn chỉnh tình trạng cúp điện không báo trước hoặc chậm trễ Ảnh: Duy Đoàn

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC chia sẻ với những bức xúc của doanh nghiệp và cam kết sẽ nhanh chóng tháo gỡ ngay các vướng mắc Ảnh: Duy Đoàn

Trả lời các câu hỏi trên, trước tiên ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, nói rất chia sẻ với những bức xúc của doanh nghiệp và cam kết sẽ nhanh chóng tháo gỡ ngay. "Chúng tôi đang tập trung đầu tư đường truyền tải 110 - 220 kV cho hai địa bàn Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) rất nhiều so với những năm trước để nhanh chóng khắc phục các sự cố, bảo đảm mạng lưới cung cấp điện 'thông minh' luôn thông suốt. Việc tương tác với ngành điện, nếu gọi tổng đài quá tải, khách hàng có thể tải ứng dụng chăm sóc khách hàng để nhận thông tin cập nhật thường xuyên qua app, hoặc có thể gọi qua đây luôn thêm một kênh rất hiệu quả, chưa kể gọi cho công ty điện lực quản lý địa bàn. Sắp tới, chúng tôi chấn chỉnh tình trạng cúp hoặc hủy cúp điện cũng phải thông báo trước, kịp thời để các đơn vị không bị động trong sản xuất. Ngoài ra, còn tìm thêm các hình thức hiệu quả khác để thông tin tới được khách hàng nhanh nhất".

Đối với trường hợp doanh nghiệp mà có tới 4 mã khách hàng, theo ông Trần Thanh Bình sẽ có cách tính "xếp chồng biểu đồ" thu thập theo chu kỳ, dựa vào địa điểm sử dụng điện để vừa khoa học, vừa không gây thiệt hại cho khách hàng.

Đối với thời gian chậm nộp tiền điện theo quy định hiện nay là 10 ngày, ông Bùi Trung Kiên cũng mong các khách hàng tuân thủ để việc cung cấp điện được thông suốt.

"EVNHCMC luôn đồng hành, chia sẻ mọi khó khăn của khách hàng để mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và cho sự phát triển trong tương lai của siêu đô thị TP.HCM, xứng đáng là doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN và tầm cỡ trong khu vực", Phó tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên chia sẻ.



