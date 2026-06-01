Khách hàng quốc tế an tâm điều trị khối đa nhân xơ lớn tại BV Phương Nam

Tử cung đa nhân xơ kích thước lớn tương đương thai 12 tuần

Do không kèm theo các triệu chứng rõ rệt như đau bụng hay rối loạn sinh hoạt, cô cho rằng đây chỉ là thay đổi thông thường của tuổi tác nên chưa quá lo lắng.

Kết quả thăm khám ghi nhận tử cung đa nhân xơ kích thước lớn tương đương thai 12 tuần, kèm u xơ tử cung loại 3. Đây là tình trạng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và làm gia tăng khó khăn trong điều trị nếu tiếp tục kéo dài.

Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, cô H.S quyết định trở về Việt Nam để tìm kiếm giải pháp điều trị phù hợp. Cô S. là một trong số rất nhiều bệnh nhân quốc tế trở về Việt Nam và lựa chọn các cơ sở y tế uy tín như Bệnh viện Phương Nam để yên tâm điều trị.

Sự lựa chọn này xuất phát từ mong muốn được tiếp cận các kỹ thuật can thiệp hiện đại, đồng thời nhận được sự theo dõi sát sao từ đội ngũ bác sĩ chuyên sâu về phụ khoa. Tại Bệnh viện Phương Nam, người bệnh được tư vấn kỹ lưỡng về các phương án điều trị, lợi ích của phẫu thuật ít xâm lấn cũng như kế hoạch chăm sóc và phục hồi sau can thiệp, giúp cô an tâm trước khi bước vào điều trị.

U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa lành tính khá phổ biến ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Tuy nhiên, khi tử cung xuất hiện nhiều nhân xơ và tăng kích thước đáng kể, người bệnh có thể đối mặt với những ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe cũng như làm gia tăng độ phức tạp trong quá trình điều trị nếu phát hiện muộn.

Phẫu thuật nội soi: Phương pháp ít xâm lấn xử lý hiệu quả tử cung đa nhân

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh lý, bác sĩ chuyên khoa Văn Phụng Thống cùng ê-kíp Trung tâm Phẫu thuật nội soi Bệnh viện Phương Nam đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Trên cơ sở cân nhắc giữa hiệu quả điều trị, mức độ xâm lấn và chất lượng sống lâu dài của người bệnh, phương pháp phẫu thuật nội soi được lựa chọn nhằm xử lý tổn thương một cách tối ưu.

Ca phẫu thuật được thực hiện qua 4 lỗ trocar. Với trường hợp tử cung đa nhân xơ kích thước lớn, ê-kíp phải tiến hành bóc tách tỉ mỉ và kiểm soát bó mạch chặt chẽ trong từng bước để hạn chế tối đa mất máu. Nhờ sự phối hợp đồng bộ cùng kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ phẫu thuật viên, ca can thiệp diễn ra thuận lợi, đảm bảo hiệu quả điều trị đồng thời giảm thiểu sang chấn cho cơ thể người bệnh.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật

Phẫu thuật ít xâm lấn hiện là xu hướng được ưu tiên trong điều trị nhiều bệnh lý phụ khoa nhờ những lợi ích như giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và giúp người bệnh sớm quay trở lại sinh hoạt thường ngày. Đối với những trường hợp phù hợp, việc lựa chọn phương pháp can thiệp tối ưu còn góp phần bảo tồn các chức năng quan trọng, hướng đến chất lượng sống lâu dài cho phụ nữ.

Chuẩn quốc tế trong điều trị và chăm sóc người bệnh

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Phương Nam không ngừng cập nhật các kỹ thuật điều trị hiện đại, đồng thời cá thể hóa phác đồ cho từng trường hợp cụ thể. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp ngày càng nhiều khách hàng quốc tế và kiều bào tin tưởng lựa chọn Phương Nam khi có nhu cầu thăm khám và điều trị phụ khoa tại Việt Nam.

Tại Trung tâm Phẫu thuật Nội soi Bệnh viện Phương Nam, nhiều kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn hiện đại đang được ứng dụng trong điều trị nhằm giảm đau, hạn chế sang chấn và hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh sau can thiệp. Đối với các bệnh lý phụ khoa, bên cạnh hiệu quả điều trị, đội ngũ bác sĩ luôn cân nhắc các yếu tố liên quan đến chức năng nội tiết, sức khỏe tổng thể và chất lượng sống lâu dài của người phụ nữ trước khi đưa ra chỉ định phù hợp.

Là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu – hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn JCI Enterprise, Bệnh viện Phương Nam kế thừa nền tảng quản lý an toàn và chất lượng điều trị theo chuẩn quốc tế, không chỉ chú trọng điều trị hiệu quả mà còn hướng đến các can thiệp tối ưu nhằm bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tập đoàn Y tế Phương Châu với 15 năm phụng sự từ tâm, đạt các chuẩn quốc tế gồm JCI, JCI Enterprise (đầu tiên tại Đông Nam Á và 1 trong 10 hệ thống y tế trên thế giới), RTAC (IVF), ISO 15189, và Lotus Award (USA), Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc (bởi Alive & Thrive), cam kết mang lại chăm sóc an toàn – nhân văn – lấy người bệnh làm trung tâm.

