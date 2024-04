Khách hàng 'xuống tiền' mua nhà phố tại Bình Dương

Biết đến dự án The Standard đã lâu, song phải đến đầu năm nay, gia đình chị Mai mới quyết định mua căn nhà phố biệt lập tại dự án. Chị cho biết, loạt chính sách ưu đãi của chủ đầu tư giai đoạn này giúp anh chị dễ dàng nhận nhà ở ngay.

Theo đó với căn nhà phố giá 5,5 tỉ đồng, chị chỉ cần thanh toán trước 10%. Chủ đầu tư làm việc với ngân hàng hỗ trợ miễn lãi suất và ân hạn nợ gốc trong vòng hai năm. Trong khoảng thời gian ngân hàng miễn lãi suất, vợ chồng chị có thể chủ động phân bổ dòng tiền để đầu tư, kinh doanh.

Khu biệt lập The Standard tại TP.Tân Uyên

Ảnh: An Gia

Anh Tuấn (46 tuổi), chủ một cơ sở sản xuất ở Bình Dương cho rằng đây là thời điểm phù hợp để xuống tiền mua nhà, do lãi suất cho vay mua nhà đang "chạm đáy". "Còn nhớ có những thời điểm năm ngoái, lãi suất khoản vay cũ 12-14% một năm, nên mức lãi suất hiện tại (5-6%) rõ ràng dễ chịu hơn nhiều. May mắn tìm được căn nhà ưng ý tại The Standard, tôi quyết định vay thêm ngân hàng để mua ngay", anh Tuấn nói.

Điểm khiến anh Tuấn hài lòng hơn cả là dự án đã đi vào vận hành, hoàn thiện các tiện ích, song chủ đầu tư vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hấp dẫn. "Nhà hoàn thiện mặt ngoài, còn thô bên trong nên gia đình tôi có thể chủ động sửa sang, hoàn thiện phù hợp với sở thích cá nhân, rút ngắn thời gian để sớm dọn về an cư", anh Tuấn tâm sự.

Đại diện một đơn vị phân phối cho biết vài tháng gần đây, dự án nhà phố biệt lập The Standard thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Nhiều người nhanh chóng chốt mua nhà phố do chính sách thanh toán tốt. Khách có thể trải dài dòng tiền để thanh toán. Bên cạnh đó, dự án hoàn thiện pháp lý, bàn giao sổ hồng nên càng mang lại sự an tâm cho người mua nhà. "Hiện giỏ hàng mới chỉ còn vài căn, cho thấy sức hút của dự án đối với khách mua", vị này cho biết.

Bên trong căn nhà phố biệt lập The Standard

Ảnh: An Gia

Bên cạnh chính sách thanh toán 10% nhận nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh, dịp này chủ đầu tư cũng hỗ trợ lãi suất 100% và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng. Đồng thời, chủ đầu tư cũng tung chính sách cam kết thuê lại với tổng giá trị ưu đãi cam kết 450-720 triệu trong vòng 18 tháng.

Theo đại diện An Gia, loạt chính sách được áp dụng tại dự án The Standard nhằm tạo thuận lợi cho khách mua ở thực và cả nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Tận dụng đòn bẩy tài chính, khách hàng vừa có thể sở hữu nhà, vừa có thể phân bổ dòng tiền đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, bối cảnh vĩ mô dần tốt lên trong khi mặt bằng lãi suất ở mức thấp, dòng tiền có xu hướng tìm về các kênh đầu tư. Trong đó, bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực là kênh đầu tư tiềm năng trong giai đoạn này. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người mua dễ dàng lựa chọn được các sản phẩm vừa ý với những chính sách ưu đãi hợp lý.

Tại thị trường Bình Dương, khu nhà phố biệt lập The Standard của chủ đầu tư An Gia nằm trong số những dự án đáng chú ý không chỉ bởi chính sách bán hàng tốt của chủ đầu tư, mà còn bởi lợi thế cảnh quan và chuẩn mực sống cao cấp. Bàn giao thời điểm giữa năm ngoái, đến nay dự án thu hút cộng đồng cư dân địa phương cũng như nhiều chuyên gia quốc tế.

Tiện ích hồ bơi tại khu biệt lập The Standard

Ảnh: An Gia

Trong đó, các sản phẩm nhà phố The Standard gây ấn tượng với thiết kế lệch tầng thông minh tối ưu không gian sống, ánh sáng tự nhiên và gió trời. Tại đây, chủ đầu tư An Gia cũng "rót" hàng triệu USD để phát triển các tiện ích dịch vụ chất lượng tương đương các resort 5 sao như hồ bơi, clubhouse, khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, phòng gym, yoga, xông hơi, sân thể thao đa năng, thư viện, bar-lounge...

Đặc biệt, dự án cũng tích hợp dịch vụ quản gia "all in one", với nhiều dịch vụ từ: chăm sóc thú cưng, chăm sóc sân vườn, tổ chức tiệc, giúp việc nhà, quản lý tài sản, được vận hành bởi Công ty Taisei Nhật Bản.

Tiêu chuẩn sống cao cấp tại The Standard được lòng nhiều khách hàng như chị Mai, anh Tuấn. Theo chị Mai, với không gian sống ngập tràn mảng xanh tại khu công viên 4.000 m², các con của chị sẽ có nhiều không gian hơn để hòa mình với thiên nhiên, vun đắp nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Trong khi đó, vợ chồng anh chị có thể thỏa đam mê với nhiều tiện ích khác như hồ bơi, phòng gym, yoga, sauna...

Còn theo anh Tuấn, việc chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết để triển khai các hạng mục tiện ích cũng như dịch vụ chăm sóc đặc quyền, sẽ là cơ sở để thu hút cư dân dọn về an cư, từ đó gia tăng giá trị tại dự án về dài hạn.