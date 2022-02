Khách mua nườm nượp ngày Valentine, tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ không kịp trở tay

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM), dù trời đổ mưa bất chợt nhưng vẫn có lượng lớn khách đến mua hoa nhân ngày Lễ Tình nhân 14.2.

So với tình hình buôn bán ngày 13.2, hôm nay hoa dành cho ngày Valentine đã bán chạy hơn do lượng khách đổ về tăng lên đột biến, nhiều thời điểm còn xảy ra tình trạng kẹt xe trên con đường vào chợ hoa.

Sau những lo ngại về việc bán không chạy hàng do giá cả leo thang và nhu cầu thu hẹp, ngày 14.2, tình hình bán buôn ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã có nhiều tiến triển tích cực.

Nhiều chủ cửa hàng phải làm việc luôn tay luôn chân từ sáng đến chiều vẫn chưa được ăn cơm do khách quá đông.

Giá hoa năm nay tăng đột biến so với mọi năm, đặc biệt là hoa hồng đỏ do nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên, giá hoa ngày 14.2 không có nhiều biến động so với những ngày trước đó. Giá một bó hồng trung bình đã dao động từ 400.000 – 500.000 đồng, vốn đã ở mức cao nên các tiểu thương giữ giá và không trữ hàng vì lo ngại không có người mua.





Dự kiến lượng khách sẽ đổ về đông hơn vào tầm chiều tối khi đường sá đã khô ráo, thông thoáng hơn, đúng thời điểm người dân hết ngày làm việc và bắt đầu vui chơi Valentine. Nhiều tiểu thương bán được hàng, dự kiến sẽ hết hoa sớm vào tầm cuối giờ chiều và còn có dự định sẽ san bớt hàng của các cửa tiệm lân cận để bán thêm.

Trong khi đó, tại chợ hoa công viên đầm sen quận 10, tình hình mua sắm hoa ngày rằm tháng Giêng cũng bắt đầu nóng dần, giá hoa cúc liên tục biến động và ghi nhận mức tăng đáng kể so với ngày thường.