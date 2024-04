Khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 6 triệu lượt, hơn cả trước Covid-19

Khách quốc tế du lịch TP.HCM NHẬT THỊNH

Theo thông tin mới nhất từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam đón 6,2 triệu lượt khách quốc tế. Con số này tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 3,9% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm 83,7%; đường bộ 13,8% và đường biển là 2,5%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu của năm 2024 ước đạt 237.300 tỉ đồng, tăng 15,3%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 19.400 tỉ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ 2023.

Lãnh đạo Cục Du lịch nhận định khu vực châu Á và châu Âu là động lực chính cho tăng trưởng khách quốc tế 4 tháng đầu năm. Trong đó, khách từ châu Á tăng 77,2%, châu Âu tăng 63,8%.

Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt, như Indonesia (+140,1%), Philippines (+51,8%), Malaysia (+21,4%), Campuchia (+14,9%), Singapore (+10,0%). Chỉ có thị trường Thái Lan giảm 18%. Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng (+41,1%); Úc tăng 37,8%.

Các thị trường châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh. Hầu hết các thị trường đều rất khả quan, trong đó có các thị trường chính như: Anh (+35,2%), Pháp (+41,7%), Đức (+36,9%). Bên cạnh đó, khách từ thị trường Ý ghi nhận tăng mạnh tới 77,4%, Tây Ban Nha tăng 48,5%, khách Nga cũng tăng tới 74%, Thụy Điển (+37,9%), Thụy Sĩ (+31,8%), Đan Mạch (+40,3%), Bỉ (+36,6%), Na Uy (+39,8%)…

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 1,6 triệu lượt (chiếm 25,8%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 1,25 triệu lượt (chiếm 20%), tiếp theo là Đài Loan ở vị trí thứ 3 (418.000 lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (301.000 lượt), Nhật Bản ở vị trí thứ 5 (235.000 lượt).

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, hơn 2 năm mở cửa trở lại sau đại dịch, du lịch Việt Nam đang trên đà khôi phục và phát triển với nhiều thành tựu nổi bật. Đặc biệt, từ 15.8.2023, Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ với thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần, đồng thời kéo dài thời hạn tạm trú đối với các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày. Chính sách này đã được cộng đồng quốc tế chào đón, trở thành đòn bẩy quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam.

Năm 2024, ngành du lịch đặt mục tiêu đón từ 17 - 18 triệu khách du lịch quốc tế, phục hồi như trước đại dịch Covid-19, phục vụ 110 triệu khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 34 tỉ USD.

"Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch sẽ ưu tiên liên kết hợp tác với các cơ quan đối tác trong và ngoài nước, phát triển sản phẩm hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao, bao gồm sản phẩm du lịch mua sắm; thu hút dòng khách chất lượng, có khả năng chi trả cao...; phát triển sản phẩm du lịch dựa trên các lợi thế tiềm năng để thu hút khách trong và ngoài nước cũng như tăng tỷ lệ khách quay lại. Quan trọng là sản phẩm phù hợp giữ chân du khách. Tiếp đà từ cuối năm 2023, hoạt động du lịch sôi nổi ngay từ đầu năm báo hiệu năm 2024 ngành du lịch sẽ phục hồi mạnh mẽ" - ông Nguyễn Trùng Khánh nhìn nhận.