Khách quốc tế đổ về xem lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng 'cháy phòng' khách sạn

Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 cho biết trong dịp diễn ra chung kết DIFF tối nay 12.7, lượng khách do các cơ sở lưu trú tại TP.Đà Nẵng phục vụ đạt gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024.

Trong đó, khách quốc tế tăng trưởng ngoạn mục đến 81%, khách nội địa tăng 18% so với cùng kỳ 2024 (không tính khách vãng lai, không lưu trú từ các địa phương lân cận đổ về).

Các khách sạn khu vực biển Đà Nẵng kín phòng dịp pháo hoa quốc tế ẢNH: NGUYỄN TÚ

Vì thế, các khách sạn khu vực ven biển Đà Nẵng, trung tâm thành phố hầu như đã kín phòng với công suất gần 100%. Điều này cũng trùng khớp với số liệu do Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cung cấp, tổng chuyến bay nội địa và quốc tế trong dịp chung kết DIFF 2025 vượt kỷ lục của năm 2024.

Khách quốc tế đến sân bay Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo đó, dịp chung kết DIFF 2024 TP.Đà Nẵng đón 159 chuyến bay, tăng trưởng 30 - 40% so với ngày trong tuần thì ngày 11.7.2025 (1 ngày trước chung kết DIFF), chuyến bay tăng lên 171 chuyến, tăng 14% so với tần suất trung bình ước đạt của tháng 7.2025 và tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025.

DIFF 2025 diễn ra từ ngày 31.5 đến 12.7 với tổng cộng 6 đêm diễn vào thứ bảy. Trong 10 đội thi vòng loại, Ban tổ chức đã chấm chọn đội Trung Quốc và đội Việt Nam 2 (đại diện là Z121 Vina Pyrotech - Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng) vào chung kết, tranh tài tối nay 12.7.