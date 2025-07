Khách sạn hạng sang Trung Quốc bán ẩm thực bình dân để sinh tồn

Trong xếp hạng của chuyên trang du lịch Trip.com, khách sạn này đứng thứ 2 trong số 10 khách sạn sang trọng tại Thường Châu nên đã gây không ít chú ý khi đưa ra dịch vụ trên.

Có giá từ 20 - 100 nhân dân tệ (70.000 - 350.000 đồng), các món ăn của Zhongwu tập trung vào các món ăn được yêu thích ở các chợ đêm phổ biến như tôm đất cay, dim sum… Chúng được bán trực tiếp ngay trên hè phố của khách sạn, hoặc được đóng hộp để giao cho khách mang đi.

Khách sạn Zhongwu nhìn từ trên cao ẢNH: TL

"Trước tiên bạn phải giải quyết vấn đề sinh tồn. Nếu bạn thậm chí không thể giải quyết vấn đề của chính mình, bạn có thể nói gì nữa?", tờ báo dẫn lời quản lý của khách sạn trên giải thích lý do bán món ăn bình dân như một giải pháp để vượt qua thách thức ngày càng tăng mà các khách sạn, nhà hàng hạng sang của Trung Quốc đang phải đối mặt. Nửa đầu năm nay, số đơn đặt tiệc tại khách sạn Zhongwu đã giảm 65,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hotel House - một đơn vị nghiên cứu thị trường tại Trung Quốc, tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn ở nước này trong năm 2024 chỉ đạt 58,8%, giảm 2,5 điểm phần trăm so với năm 2023. Trong khi đó, dịch vụ ăn uống vốn là một trụ cột trong doanh thu của các khách sạn hạng sang cũng đang bị giảm sút. Theo một dữ liệu thống kê, năm 2024, các khách sạn hạng sang của Trung Quốc có doanh thu từ dịch vụ ăn uống trung bình khoảng 10,21 triệu nhân dân tệ (khoảng 36 tỉ đồng), giảm đáng kể so với mức 12,37 triệu nhân dân tệ (xấp xỉ 44 tỉ đồng) của năm 2023, và giảm đến 38,3% so với năm 2019.

Khách sạn Zhongwu kinh doanh ẩm thực hè phố ẢNH: TL

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc để thúc đẩy chi tiêu nội địa, sự không chắc chắn về tương lai và mức lương giảm đã khiến người tiêu dùng nước này hướng tới các lựa chọn giá cả phải chăng hơn.

Tại các siêu đô thị như Thượng Hải và Bắc Kinh, lĩnh vực ăn uống cao cấp đã trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng trong vài năm qua. Các nhà hàng cao cấp đã lần lượt đóng cửa khi thực khách thắt chặt ngân sách của họ.

Sáng kiến kinh doanh ẩm thực bình dân của khách sạn Zhongwu nhanh chóng lan ra. Chỉ sau 7 ngày, khách sạn đã thiết lập 20 nhóm WeChat - mỗi nhóm giới hạn 500 thành viên - để chia sẻ thực đơn và giờ hoạt động. Một video hậu trường còn phát cảnh bếp trưởng của khách sạn, là một người đạt giải Ngọc trai đen cho thấy đầu bếp điều hành, người đoạt giải Black Pearl - được xem như "Michelin Guide" của Trung Quốc - làm món cơm chiên và bán giá chỉ 28 nhân dân tệ (100.000 đồng) mỗi suất.

Chỉ trong thời gian ngắn, có đến 33 khách sạn ở Thường Châu tung ra dịch vụ ẩm thực bình dân như trên, bao gồm cả các khách sạn xa xỉ lâu đời như Wenpu Hotel, Hilton và Fudu Qingfeng Hotel, tất cả đều có sự tham gia tích cực trên mạng xã hội qua hộp bữa ăn.