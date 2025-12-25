Khách sạn quốc tế đầu tiên do Samsung quản lý đón mốc 5 năm

Kể từ khi khai trương vào năm 2020, khu nghỉ dưỡng cao cấp này không chỉ khẳng định vị thế là một điểm đến sang trọng trên bờ biển miền Trung Việt Nam; mà còn đóng vai trò là nền tảng ra mắt toàn cầu cho thương hiệu Shilla Monogram - một cột mốc trọng điểm đối với The Shilla Hotels & Resorts, cánh tay đắc lực trong lĩnh vực khách sạn của Tập đoàn Samsung.

Khởi nguồn chiến lược: Di sản về sự xuất sắc

Câu chuyện của Shilla Monogram Danang gắn liền với nền tảng vĩ đại từ Tập đoàn mẹ. Trong nhiều thập kỷ, The Shilla Hotels & Resorts đã hoạt động như một gương mặt đại diện danh giá của Tập đoàn Samsung. Kể từ khi thành lập vào năm 1979, The Shilla Seoul được chỉ định đón tiếp các chuyến thăm cấp nhà nước, các nhà ngoại giao quốc tế và các sự kiện ngoại giao đẳng cấp thế giới, qua đó thiết lập một tiêu chuẩn sang trọng tại châu Á.

Quyết định ra mắt thương hiệu Shilla Monogram, và đặc biệt là chọn giao điểm văn hóa sôi động của Quảng Nam và Đà Nẵng làm nơi ra mắt toàn cầu đầu tiên ngoài Hàn Quốc, là một hành động mang tính then chốt có ý nghĩa sâu sắc. Điều này thể hiện sự tự tin của Samsung trong việc mang dấu ấn tinh túy kéo dài hàng thập kỷ của mình ra đấu trường quốc tế.

Sự mở rộng chiến lược này được gói gọn trong triết lý thương hiệu: "Shilla Monogram, di sản Shilla giao thoa cùng sắc Việt". Cam kết về "Sự Tinh Tế Độc Bản" chính là ADN vận hành của Khu nghỉ dưỡng, đảm bảo rằng mọi điểm chạm - từ hành trình phục vụ khách hàng tỉ mỉ đến sự hòa hợp kiến trúc sang trọng của Khu nghỉ dưỡng - đều đạt được sự cân bằng hoàn hảo.

Được chứng nhận là khách sạn 5 sao bởi Cục Du lịch quốc gia Việt Nam từ năm 2020, Shilla Monogram Danang sở hữu 309 phòng nghỉ, suite và căn hộ, mang đến sự pha trộn độc đáo giữa dịch vụ tinh tế theo phong cách Hàn Quốc và trải nghiệm văn hóa địa phương của Thành phố Đà Nẵng và di sản được UNESCO công nhận của Phố cổ Hội An. Trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, các tiện nghi độc quyền được thiết kế cho sự chăm sóc toàn diện - một lời hứa hữu hình bắt nguồn từ sự theo đuổi sự xuất sắc của The Shilla Hotels & Resorts. Bao gồm Sulwhasoo Spa danh tiếng, đã giành được danh hiệu Spa chăm sóc sức khỏe sang trọng (Luxury Wellness Spa) năm 2024 bởi World Luxury Spa Awards, phòng golf 3D, hồ bơi bốn mùa, và Khu vườn Trị liệu ngoài trời yên tĩnh.

Dấu mốc 5 năm đầy vinh quang: Sự xác nhận toàn cầu cho tiêu chuẩn Shilla

Hành trình 5 năm rực rỡ khẳng định rằng cam kết của khu nghỉ dưỡng đối với "Sự Tinh Tế Độc Bản" đã được xác thực toàn diện trên các sân chơi toàn cầu cạnh tranh nhất. Khu nghỉ dưỡng đã mang về ba trong số những giải thưởng toàn cầu danh giá bậc nhất của ngành trong năm 2025:

Khu nghỉ dưỡng Phong cách sống hàng đầu châu Á 2025 bởi World Travel Awards: Nhấn mạnh khả năng của Shilla Monogram Danang trong việc thu hút và làm hài lòng du khách hiện đại, không chỉ tìm kiếm sự sang trọng, mà còn là một trải nghiệm vừa tinh tế vừa hòa quyện sâu sắc với phong cách sống địa phương.

Khu nghỉ dưỡng Tiệc cưới sang trọng 2025 bởi World Luxury Awards: Kế thừa tiếng vang của The Shilla Hàn Quốc về sự xuất sắc trong việc tổ chức các tiệc cưới thế kỷ.

Khu nghỉ dưỡng Biển cho gia đình hàng đầu Việt Nam bởi Best Hotels & Resorts Awards: Xác nhận cam kết mang lại một môi trường thoải mái và an toàn cho khách hàng ở mọi lứa tuổi của khu nghỉ dưỡng.

Lễ kỷ niệm tại TP.HCM không chỉ là một buổi tiệc; đó là khoảnh khắc của sự suy ngẫm, concept Triển lãm cho sự kiện được sắp đặt cẩn thận để khắc họa hành trình của Khu nghỉ dưỡng - từ sự khởi đầu chiến lược là khu nghỉ dưỡng quốc tế đầu tiên của The Shilla Hotels & Resorts đến vị thế hiện tại là một đơn vị có dấu chân trên bản đồ du lịch thế giới.

Tổng quản lý Karim Meziane bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các đối tác đã thể hiện sự tin tưởng vững chắc vào tầm nhìn khách sạn của The Shilla Hotels & Resorts và thương hiệu Shilla Monogram. "Hành trình 5 năm tiếp theo, chúng tôi vẫn tận tâm với lời hứa cốt lõi của mình: kế thừa dịch vụ tinh tế, độc bản của The Shilla kết hợp với văn hóa Việt Nam sôi động, chân thực, thiết lập tiêu chuẩn cho nghỉ dưỡng sang trọng tại châu Á, đồng thời đẩy mạnh cam kết với cộng đồng đã chào đón chúng tôi".

Khu nghỉ dưỡng Shilla Monogram Danang

Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng

Website: https://www.shillamonogram.com/dnmg/index.do?lang=en

Hotline: 0235 6250 088

Email: reservations@danang.shillamonogram.com