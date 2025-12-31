Chiều tối 31.12, khi thời khắc giao thừa năm 2026 đang đến gần, khu vực trung tâm TP.HCM đã sớm nhộn nhịp bởi dòng người đổ ra đường dạo phố, chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Nhiều du khách quốc tế và khách từ các địa phương khác cũng chọn xuống phố từ sớm để chuẩn bị chào đón năm mới.

Khách Tây ra đường sớm chờ đón năm mới 2026 ở TP.HCM: 'Ở đây thật dễ thương'

Trong dòng người ấy có những du khách đến từ Mỹ. Lần đầu đón năm mới tại Việt Nam, họ tỏ ra hào hứng trước không khí sôi động, cởi mở của TP.HCM, xem đây là điểm đến mang lại cảm giác vui vẻ, dễ chịu và tràn đầy năng lượng cho thời khắc khởi đầu năm 2026.

Chị Jamie Lazzaro đến từ Mỹ lần đầu đón năm mới ở Việt Nam ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Cũng có những vị khách châu Âu đang sinh sống tại châu Á, tranh thủ kỳ nghỉ cuối năm để ghé Việt Nam. Với họ, TP.HCM là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng khí hậu dễ chịu, không gian lễ hội ngoài trời và các hoạt động chào năm mới, đặc biệt là khoảnh khắc chờ đón màn pháo hoa đêm giao thừa.

Từ sớm đã có rất nhiều người dân, du khách xuống phố đón năm mới 2026

Không chỉ du khách quốc tế, nhiều bạn trẻ từ Hà Nội và các tỉnh, thành khác cũng chọn TP.HCM làm điểm dừng chân dịp năm mới. Thay vì quây quần bên gia đình như mọi năm, họ muốn tự thưởng cho bản thân một chuyến đi, đổi không khí, dạo phố sớm để cảm nhận sự khác biệt về nhịp sống, thời tiết và tinh thần lễ hội của thành phố phương Nam. Việc ra đường từ chiều giúp họ chủ động chọn không gian phù hợp, sẵn sàng hòa mình vào không khí countdown và đón năm mới theo cách riêng.