Khách Trung Quốc đến Việt Nam trở lại vị trí số 1

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,4 triệu lượt khách quốc tế, giảm 10% so với tháng 4 nhưng tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2023. Tính chung 5 tháng, Việt Nam đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng gần 65% so với cùng kỳ 2023.



Sở dĩ tháng 5 khách giảm do bắt đầu vào mùa thấp điểm khách quốc tế đến Việt Nam. Các doanh nghiệp lữ hành cho rằng đây là điều bình thường hằng năm, do khách châu Âu và Đông Bắc Á không chọn điểm đến xa vào mùa hè.

Khách Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái LNH

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với trên 1,9 triệu lượt (chiếm 25,7%) trong 5 tháng qua. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 1,6 triệu lượt (chiếm 21,2%).

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất của du lịch Việt Nam trong tháng 5 chính là lượng khách Trung Quốc đạt 357.000 lượt, lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại vị trí số 1, vượt trên khách Hàn Quốc (351.000 lượt) vốn chiếm đỉnh bảng xếp hạng khách nguồn lớn nhất suốt thời gian qua.

Ở vị trí thứ 3 là Đài Loan (529.000 lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (350.000 lượt), Nhật Bản ở vị trí thứ 5 (289.000 lượt). Trong top 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Malaysia, Úc, Thái Lan, Campuchia và Ấn Độ.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024 tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách châu Á tăng 73% với động lực chính từ khu vực Đông Bắc Á: Trung Quốc (tăng 302,3%), Đài Loan (tăng 110,1%), Hàn Quốc (tăng 48,1%), Nhật Bản (tăng 41,7%)…

Cục Du lịch quốc gia nhận định, các thị trường châu Âu tiếp tục tăng trưởng tốt (57,1%) nhờ vào hiệu quả từ chính sách thị thực thông thoáng được áp dụng từ 15.8.2023. Hầu hết các thị trường đều rất khả quan, trong đó có các thị trường chính như Anh (tăng 31,6%), Pháp (tăng 39,5%), Đức (tăng 34,6%)...