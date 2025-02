Khách Trung Quốc tăng mạnh, du lịch Việt Nam lập kỷ lục

Khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng TCDL

Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kỷ lục mới của ngành du lịch Việt Nam, vượt qua con số gần 2 triệu lượt khách quốc tế vào tháng 1.2020. So với cùng kỳ năm 2019 thời điểm trước dịch, lượng khách ngoại tới nước ta trong tháng cao hơn đến 37,8%.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã quay trở lại là thị trường gửi khách số 1 của du lịch Việt Nam với 575.000 lượt, chiếm 27,7%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ tháng 1.2019 (đạt 373.500 lượt) - tăng 54%. Với sự trỗi dậy của khách Trung Quốc, lượng khách từ thị trường Hàn Quốc lùi xuống ở vị trí thứ 2, đạt 417.000 lượt (chiếm 20,1%). Đứng thứ 3 là Campuchia với 100.000 lượt khách, Mỹ xếp thứ 4 (93.000 lượt), Đài Loan xếp thứ 5 (91.000 lượt).Tiếp theo là Nhật Bản, Úc, Ấn Độ,Malaysia và Thái Lan.

Theo lãnh đạo Cục Du lịch, sự phục hồi ấn tượng của thị trường Trung Quốc nhờ có hàng loạt hoạt động kết nối khơi thông thị trường, tăng cường hợp tác trao đổi khách du lịch giữa các cơ quan chức năng, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc. Đặc biệt, tháng 11.2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam tại Trùng Khánh và Côn Minh, thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước.

Bên cạnh đó, sự vươn lên của thị trường Campuchia cũng là một điểm nhấn. Cả năm 2024 có 475.000 lượt khách từ Campuchia, riêng tháng 1 đã có khoảng 100.000 lượt khách đến từ thị trường này, đưa Campuchia từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 3 trong top 10 thị trường hàng đầu.

Ngoài ra, tháng 1 tiếp tục chứng kiến mức tăng trưởng khả quan từ các thị trường châu Âu được miễn thị thực đơn phương, trong đó có Nga (+116,8%), Anh (+13,8%), Pháp (+16,1%), Đức (+22,9%)...

"Việc đón lượng khách kỷ lục gần 2,1 triệu lượt ngay trong tháng đầu năm 2025 là kết quả của những nỗ lực của toàn ngành Du lịch Việt Nam trong suốt thời gian qua, trong bối cảnh ngành du lịch châu Á phục hồi ở mức thấp hơn so với các khu vực khác trên thế giới" - lãnh đạo Cục Du lịch nhìn nhận.

Năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đón và phục vụ 22 - 23 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trực tiếp 6 - 8% vào GDP.