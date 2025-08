Khách Việt chú ý: Nhật Bản, Hàn Quốc nóng nhất lịch sử

Nhật Bản, điểm đến nổi tiếng đối với du khách Việt Nam, đã trải qua tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép số liệu vào năm 1898, đồng thời cảnh báo về những đợt "nóng bức" hơn nữa trong tháng tới. Các đợt nắng nóng đang trở nên dữ dội và thường xuyên hơn trên toàn thế giới do biến đổi khí hậu do con người gây ra, và Nhật Bản cũng không ngoại lệ.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 đã tăng kỷ lục 2,89 độ C so với mức trung bình trong giai đoạn 1991 - 2020. Đây là năm thứ ba liên tiếp nhiệt độ trung bình trong tháng 7 phá kỷ lục.

Du khách cầm ô che nắng khi đi bộ băng qua đường ở khu giải trí Kabukicho thuộc Shinjuku, trung tâm Tokyo ẢNH: AFP

Vào ngày 30 tháng 7, Nhật Bản đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất - 41,2 độ C ở khu vực phía tây Hyogo. Tháng tới dự kiến sẽ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước.

Trước đó, vào ngày 24 tháng 7, nhiệt độ đã tăng lên gần 40 độ C ở một số khu vực thuộc tỉnh Hokkaido, phía bắc Nhật Bản.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn 6,3 độ C so với bình thường tại thị trấn Oumu, Hokkaido, cao hơn 4,8 độ C tại thành phố Aomori, miền bắc Nhật Bản, và cao hơn 2,7 độ C ở trung tâm Tokyo.

Lượng mưa trong tháng 7 thấp trên nhiều khu vực rộng lớn của Nhật Bản, với phía bắc giáp biển Nhật Bản ghi nhận lượng mưa thấp kỷ lục.

Mùa mưa đã kết thúc sớm hơn khoảng ba tuần so với thông thường ở các khu vực phía tây Nhật Bản, một kỷ lục khác. Mùa đông tuyết phủ nổi tiếng của núi Phú Sĩ đã vắng bóng trong khoảng thời gian dài nhất được ghi nhận vào năm ngoái, chỉ xuất hiện vào đầu tháng 11, so với mức trung bình vào đầu tháng 10, theo news.com.au.

Theo Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, năm 2024, lượng khách Việt Nam đến Nhật đạt con số kỷ lục 620.000 lượt; trong 5 tháng đầu 2025 đạt 312.00 lượt, tăng gần 10% so cùng kỳ.

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, hôm thứ năm 31.7, cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết nước này đã trải qua chuỗi "đêm nhiệt đới" kỷ lục trong 22 ngày liên tiếp trong tháng này. Nhiệt độ ban đêm ở Seoul đã duy trì trên 25 độ C trong 22 ngày liên tiếp trong tháng 7 - khoảng thời gian dài nhất kể từ khi các kỷ lục thời tiết hiện đại được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1907.

Thủ đô của Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ ghi nhận đêm tháng 7 nóng nhất trong lịch sử vào thứ tư, với nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 29,3 độ C. Các phương tiện truyền thông đưa tin kỷ lục này có thể bị phá vỡ một lần nữa vào thứ năm. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng gay gắt ở Seoul dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra.