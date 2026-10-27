Khách Việt Nam đến Nga tăng mạnh

Theo Hiệp hội Các nhà điều hành du lịch Nga do Euronews dẫn lại, lượng du khách Việt Nam đến Nga trong nửa đầu năm 2026 đã tăng 69% so với cùng kỳ năm 2025. Hiệp hội này dự báo con số đó sẽ tiếp tục tăng thêm 25 - 30% sau khi quy định về thị thực được bãi bỏ.

Trong khi đó, Việt Nam đã trở thành điểm đến nước ngoài phổ biến thứ ba đối với du khách Nga. Số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho thấy, trong chín tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách Nga, tăng 160%, đưa Nga trở thành thị trường nguồn lớn thứ ba của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, công dân Nga được hưởng chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam với thời gian lưu trú lên đến 45 ngày.

Du khách đi dạo trên Quảng trường Đỏ Ảnh: Reuters

Theo sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký và công bố ngày 12.10, công dân Việt Nam sẽ nhập cảnh Nga không cần visa (thị thực) và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác. Cụ thể, chính sách áp dụng với người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam đến Nga du lịch, thăm thân, công tác, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga. Chính sách miễn visa có hiệu lực từ ngày 15.10 đến hết ngày 15.10.2027, theo Interfax.

Quy định miễn visa nêu trên không áp dụng với trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga để làm việc, bao gồm nhà báo, người đến học tập hoặc có mục đích cư trú lâu dài.

Trước đó, vào ngày 9.9, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân có ý nghĩa đặc biệt đối với việc gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Nga. Hai bên nhất trí tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng liên kết giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, học tập, làm việc và du lịch; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân văn.







