Khách Việt Nam đi du lịch Nhật Bản đông kỷ lục

Năm 2025, Nhật Bản đón lượng khách du lịch quốc tế đông nhất từ trước đến nay với 42,7 triệu người, tăng hơn 15,8% so với năm 2024 là 36,9 triệu người, lần đầu tiên vượt quá 40 triệu người. Con số này cũng cao hơn khoảng 10 triệu người so với tổng số 31,9 triệu người vào năm 2019 trước đại dịch.

Xét theo thị trường, lượng khách du lịch lớn nhất đến từ Hàn Quốc, với 9,5 triệu người (tăng 7,3%), tiếp theo là Trung Quốc với 9,1 triệu người (tăng 30,3%), Đài Loan với 6,8 triệu người (tăng 11,9%) và Mỹ với 3,3 triệu người (tăng 21,4%).

Nhật Bản đón lượng khách quốc tế đông kỷ lục ẢNH: REUTERS

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cho biết, năm 2025, khách Việt Nam đến Nhật đạt khoảng 678.500 lượt, tăng 9,2% so với năm trước, lên mức cao nhất kể từ khi số liệu được ghi nhận. Không tính thời điểm đại dịch, khách Việt đến Nhật duy trì mỗi năm vào khoảng 500.000 - 600.000 lượt. Nhật Bản luôn nằm trong top 10 điểm đến nước ngoài yêu thích nhất của du khách Việt trong những dịp lễ, tết.

Khách du lịch đổ xô đến Nhật Bản đặc biệt vào các thời điểm cao điểm, chẳng hạn như để ngắm hoa anh đào và lá mùa thu, và tận hưởng tuyết mùa đông hấp dẫn.

Theo Nippon, đồng yen yếu đã trở thành động lực chính thu hút nhiều du khách đến Nhật Bản. Trong khi năm 2019, tỷ giá hối đoái khoảng 110 yen/đô la Mỹ, thì đến năm 2025, tỷ giá này duy trì ở mức khoảng 150 yen, khiến Nhật Bản trở thành điểm đến tương đối rẻ, bất chấp giá cả tăng lên tính theo yen. Chi tiêu của du khách cũng đạt kỷ lục mới là 9.500 tỉ yen (60,1 tỉ USD).

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu thu hút 60 triệu du khách quốc tế và chi tiêu của du khách đạt 15.000 tỉ yen vào năm 2030.