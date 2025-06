Ông Dương Trọng Hiển, khởi hành từ Ba Lan, bay sang Doha (Qatar) và cứ ngỡ đã có thể lên máy bay vào rạng sáng 24 để về thủ đô Hà Nội. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như dự tính. Ông Hiển cũng như rất nhiều hành khách khác ở sân bay Doha, mòn mỏi chờ đợi chuyến bay kế tiếp trong thấp thỏm.

Khách Việt vạ vật ở sân bay Qatar vì delay, hủy chuyến do căng thẳng Israel-Iran

Xung đột Israel-Iran, cùng với sự can thiệp quân sự của Mỹ đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động du lịch toàn cầu, dù một số quốc gia Trung Đông tuyên bố không phận của họ đã mở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Tel Aviv vào ngày 24.6 nhưng nhiều hãng hàng không đã dừng một số tuyến bay đến giữa tuần, với lý do lo ngại về an toàn.

Các sân bay ở Trung Đông là một số sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, bao phủ khu vực trải dài từ Iran và Iraq đến Địa Trung Hải, và đóng vai trò là trung tâm kết nối cho các chuyến bay giữa châu Âu và châu Á.

Trong số đó, có nhiều chuyến bay tới Việt Nam có điểm trung chuyển là các sân bay ở Qatar. Nhiều hành khách Việt Nam cho biết họ đã kẹt lại sân bay Doha (Qatar) trong nhiều giờ liền mà không biết khi nào mới được lên chuyến bay kế tiếp.

Hành khách xếp hàng, mòn mỏi chờ đợi ở sân bay ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Còn chị Nguyễn Thu Trà (ở Cộng hòa Séc) vốn dự định bay từ Cộng hòa Séc qua Doha để về Việt Nam cũng đành dời lịch vì hủy chuyến.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Trà cho biết chuyến bay dự kiến khởi hành từ ngày 24. Nhưng khi ra tới sân bay để bay sang Doha thì được hãng bay thông báo hủy chuyến.

Chị Hà cho hay, theo thông tin từ hãng bay, trường hợp hành khách đến và ở lại Doha thì khởi hành bình thường, nhưng nếu đến Doha để bay nối sang một quốc gia khác thì không được.

Chuyến bay của chị Nguyễn Thu Trà vốn khởi hành từ ngày 24 nay phải dời sang ngày 27, tức là tận 3 ngày sau đó.

Hành khách vạ vật ở sân bay ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đến ngày 25, theo chia sẻ của một số hành khách Việt Nam, mọi thứ dường như ổn hơn rất nhiều. Song do có quá nhiều chuyến bị delay trước đó dẫn đến số lượng chuyến xếp hàng chờ bay trong ngày 25 bị dồn ứ lại. Mong mỏi lớn nhất của các hành khách chính là có thể sớm về với gia đình, sau hàng chục giờ đồng hồ chờ đợi.