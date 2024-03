Khai diễn Lễ hội Âm nhạc cổ điển Việt Nam tại phố núi Đà Lạt

Chiều 10.3, trong không khí mùa xuân rộn ràng của phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng), tại khu biệt thự cổ Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa, Lễ hội Âm nhạc cổ điển Việt Nam (Vietnam Classical Music Festival - VCMF 2024) đã khai mạc với chương trình biểu diễn âm nhạc và triển lãm tranh Đối thoại về thời gian của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Biểu diễn trích đoạn Opera tại buổi khai diễn VCMF 2024 Lâm Viên

Những người yêu âm nhạc được hòa mình vào những giai điệu mạnh mẽ, sôi động của Hanoi Brass Community, chìm đắm trong âm sắc trang nhã của pianist Trần Lê Bảo Quyên, lắng nghe tiếng vĩ cầm của "tài năng thiên bẩm" Trần Lê Quang Tiến, và thưởng thức những trích đoạn Opera.

Ban tổ chức cho biết VCMF không chỉ là nơi hội tụ của các nghệ sĩ tài năng đến từ Việt Nam và quốc tế như Tim Allhoff, Kyle Acunicus, cùng những tập thể âm nhạc có uy tín như Sông Hồng Ensemble, Schubert in a Mug, Vietnam Youth Music Institute (VYMI); mà còn là bệ phóng cho những tài năng trẻ như ngũ tấu kèn gỗ The 6th floor, tứ tấu Beethoven Piano Quartet và tam tấu Milhaud Trio, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc độc đáo, mới mẻ.

Biểu diễn âm nhạc cổ điển kết hợp khai mạc triển lãm tranh Đối thoại về thời gian LÂM VIÊN

Sự kiện còn đánh dấu sự xuất hiện của các dự án giáo dục âm nhạc như Slide on Strings dẫn dắt bởi violist Phạm Vũ Thiên Bảo và violinist Lê Minh Hiền, dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Orchestra (VYO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Phan Đỗ Phúc.

Theo ban tổ chức, VCMF 2024 diễn ra từ ngày 10 - 17.3, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia; với 17 buổi diễn, 3 hội thảo, masterclass tại 5 địa điểm trải dài trong thành phố, nhằm mở ra không gian thưởng thức nghệ thuật hàn lâm đỉnh cao và đa dạng.

Khung cảnh buổi khai mạc VCMF 2024 tại Đà Lạt LÂM VIÊN





Phát biểu tại lễ khai mạc, giám tuyển Nguyễn Như Huy cho rằng: "Lễ hội âm nhạc cổ điển Việt Nam 2024 tại Đà Lạt không chỉ là một lễ hội âm nhạc, mà còn là một lễ hội của tinh thần, văn hóa và sáng tạo. Trong không gian lãng mạn và mộng mơ của Đà Lạt, VCMF 2024 là điểm hẹn cho những tâm hồn yêu âm nhạc và cũng là cơ hội hiếm có để khám phá sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc và hội họa".

Biểu diễn kèn đồng LV

Đặc biệt, trong suốt quá trình diễn ra VCMF 2024, tại khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa, triển lãm Đối thoại về thời gian cũng được tổ chức, để khán giả được đắm chìm trong thế giới hội họa độc đáo của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, một trong "tứ trụ hiện đại" của hội họa Việt Nam. Triển lãm gồm 12 tác phẩm con giáp phiên bản gốc, những kiệt tác lần đầu tiên được công bố tại phố núi Đà Lạt trong khu biệt thự Pháp cổ, rất phù hợp với màu sắc của âm nhạc và hội họa.

Chương trình hòa nhạc trên Cung đường nghệ thuật Đà Lạt sáng 10.3 LV

Trước đó, sáng chủ nhật 10.3, tại Cung đường nghệ thuật Đà Lạt, Stop And Go tổ chức sự kiện mở màn VCMF 2024 với chương trình hòa nhạc kèn đồng và piano Sound of Brass đầy ấn tượng. Lần đầu tiên piano được mang ra trình diễn ngay trên đường phố Đà Lạt bởi các nghệ sĩ tên tuổi, thu hút đông đảo người dân phố núi và du khách đến thưởng lãm.

Đông đảo người dân phố núi và du khách đến thưởng lãm buổi hòa nhạc trên Cung đường nghệ thuật LV

Tối 10.3, tại không gian nghệ thuật Phố bên đồi diễn ra buổi hòa nhạc Opera Mùa yêu do nghệ sĩ KOSMOS Opera biểu diễn.