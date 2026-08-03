Khải Hoàn Imperial chinh phục khách hàng bằng giá trị thực

Khải Hoàn Imperial thu hút khách hàng quan tâm

Lãi suất tăng cao định hình lại "khẩu vị" đầu tư

Thị trường tài chính đang đặt các nhà đầu tư trước một bài toán khó. Chứng khoán biến động mạnh, giá vàng lập đỉnh rồi điều chỉnh khó lường, tỷ giá cũng đang chịu nhiều sức ép điều chỉnh. Trong bối cảnh các kênh tài sản liên tục biến động, bất động sản vẫn giữ sức hút nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu: ở, cho thuê hoặc đơn giản là bảo toàn giá trị và tích sản.

Tuy nhiên, thị trường đang chứng kiến một rào cản tâm lý lớn khi lãi suất vay mua bất động sản đang tăng mạnh trở lại. Theo báo cáo thị trường công bố mới đây của DXS-FERI, lãi suất vay mua bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026 phổ biến ở mức 12 - 14%/năm, thậm chí một số khoản vay thả nổi đã lên tới 15 - 16,5%/năm - cao hơn đáng kể so với ngưỡng kỳ vọng. Điều này khiến không ít khách hàng trì hoãn quyết định "xuống tiền" vì lo ngại áp lực tài chính.

Áp lực lãi vay cũng làm thay đổi cấu trúc giao dịch. Theo DXS-FER Services, thanh khoản hiện tập trung ở các dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, trong khi sản phẩm sử dụng đòn bẩy lớn, phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng lướt sóng hay lợi nhuận ngắn hạn trở nên kém hấp dẫn hơn.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường đang tái định vị theo hướng chọn lọc. Khi các dự án cạnh tranh về số lượng, dòng tiền có xu hướng tìm đến những sản phẩm tinh tuyển ở vị trí lõi trung tâm, sở hữu giá trị sử dụng thực, tính khan hiếm và khả năng duy trì thanh khoản trong dài hạn.

Phiên bản Signature Edition của Khải Hoàn Imperial mang đến quỹ căn tinh tuyển về vị trí, tầm view, layout thiết kế, tiện ích và tiêu chuẩn bàn giao

Signature Edition - Quỹ căn tinh tuyển

Tại đô thị Thuận An - cực tăng trưởng mới của Đông Bắc TP.HCM, Khải Hoàn Imperial ra mắt Signature Edition - phiên bản căn hộ tinh tuyển từ những giá trị nổi bật nhất của dự án, dành cho nhóm khách hàng theo đuổi giá trị sống duy mỹ và tích lũy dài hạn. Bộ sưu tập hội tụ hai lớp giá trị: quỹ căn tinh tuyển nổi bật về vị trí, view, thiết kế, tiện ích và tiêu chuẩn bàn giao hạng sang.

Giá trị đầu tiên của dự án đến từ vị mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Canary, liền kề sân golf Sông Bé 104 ha, gần các khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương và dự kiến chỉ cách ga metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn 400m - khoảng cách "vàng" theo chuẩn TOD quốc tế.

Hưởng lợi trực tiếp từ mô hình TOD, vị trí này không chỉ có tiềm năng nâng cao dư địa tăng giá mà còn kết nối thuận tiện với hệ sinh thái thương mại - dịch vụ, giải trí, giáo dục, y tế quốc tế và việc làm của khu vực Thuận An. Đồng thời, nguồn cầu ở và thuê từ cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân tại các khu công nghiệp lân cận rất lớn, tiếp tục tạo nền tảng cho giá trị khai thác dài hạn.

Hướng đến nhóm khách hàng theo đuổi sự duy mỹ, quỹ căn tinh tuyển Signature Edition còn mang đến tầm view panorama đa hướng với nhiều lớp cảnh quan đặc trưng như khoảnh xanh từ sân golf Sông Bé, nhịp sống sôi động của AEON Mall Canary và ga metro, skyline thoáng đãng hướng về Quốc lộ 13, sông Sài Gòn hay trung tâm thành phố. Trong phân khúc hạng sang, tầng cao, hướng nhìn và độ thoáng là những giá trị hữu hạn, khó tái tạo sau khi công trình hoàn thiện.

Bên cạnh đó, hơn 80 tiện ích đa điểm chạm được thiết kế phục vụ riêng cho từng nhóm khách hàng, từ hồ bơi muối khoáng, khu BBQ, quảng trường tri thức, công viên tinh hoa hội tụ tại tầng trệt, đến "sky resort" tầng 21 với khu wellness, rạp phim gia đình, hồ bơi vô cực onsen, virtual golf, business lounge. Tất cả góp phần tạo nên sức hút riêng của Signature Edition đối với nhóm khách hàng theo đuổi phong cách sống khác biệt.

Hồ bơi Onsen vô cực tầng 21 mang đến trải nghiệm wellness cùng tầm view panorama từ trên cao

Điểm nhấn tiếp theo giúp dự án được nhiều khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư chú ý chính là giải pháp hỗ trợ tài chính dự kiến của dự án hứa hẹn đáp ứng nhu cầu cân đối dòng tiền của cả người mua ở lẫn nhà đầu tư.



Trong bối cảnh lãi vay còn cao, chủ đầu tư dự kiến sẽ cho ra các chính sách như hỗ trợ lãi suất 24 tháng và ân hạn nợ gốc đến 36 tháng giúp khách hàng giảm áp lực tài chính ban đầu. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể chọn phương thức thanh toán siêu giãn đến 4 năm, chỉ trả 10% đến khi nhận nhà, được tặng gói nội thất 100 - 300 triệu đồng (tùy loại căn), miễn phí quản lý 12 tháng, đồng thời được chiết khấu 0,5-1,5% khi sở hữu từ hai căn trở lên.

Khi người mua nhà ngày càng thận trọng, lợi thế thuộc về những tài sản hữu hạn có khả năng chứng minh giá trị. Với quỹ căn Signature Edition tinh tuyển cùng giải pháp hỗ trợ tài chính dự kiến, Khải Hoàn Imperial hứa hẹn mang đến lựa chọn vừa đáp ứng nhu cầu an cư hạng sang, vừa có thể mở ra dư địa khai thác dòng tiền và tích lũy tài sản bền vững.