Khải Hoàn Imperial định nghĩa căn hộ ‘hạng sang’ bằng minh chứng

Tại Khải Hoàn Imperial, chuẩn mực hạng sang được định hình theo tinh thần "Signature Edition" - nơi mỗi cam kết đều được minh chứng bằng những tiêu chuẩn cụ thể

Trong nhiều năm qua, các cụm từ như "đẳng cấp", "tiêu chuẩn 5 sao" hay "luxury" xuất hiện dày đặc trên thị trường bất động sản như một công thức quen thuộc. Tuy nhiên, trước bối cảnh thông tin ngày càng minh bạch và người tiêu dùng ngày càng am hiểu, khách hàng lẫn giới đầu tư không còn dễ dàng bị thuyết phục bởi những mô tả định tính.



Thay vào đó, họ dành nhiều thời gian để đánh giá chất lượng dự án thông qua những yếu tố có thể kiểm chứng, từ đơn vị thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao, tiến độ thi công đến năng lực của các đối tác đồng hành.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy của nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính: giá trị của một bất động sản hạng sang không nằm ở những lời khẳng định, mà được chứng minh bằng chất lượng thực tế.

Tại Khải Hoàn Imperial, nhà phát triển dự án Khải Hoàn Land đã lựa chọn hướng đi khác biệt: hiện thực hóa từng cam kết bằng các tiêu chuẩn có thể nhìn thấy, trải nghiệm và kiểm chứng. Điều này nhằm trả lời thỏa đáng những băn khoăn lớn của khách hàng khi tìm kiếm một không gian sống xứng tầm. Dấu ấn này được thể hiện rõ nét qua dòng sản phẩm Signature Edition - phiên bản căn hộ tinh tuyển từ những giá trị nổi bật nhất của dự án, từ thiết kế, tiện ích đến tiêu chuẩn bàn giao và giải pháp tài chính, được thể hiện rõ ràng, minh bạch.

Yếu tố đầu tiên khẳng định vị thế của Khải Hoàn Imperial đến từ năng lực của các đơn vị quốc tế tham gia vào quá trình phát triển. Dự án được tư vấn thiết kế bởi Dewan Architects & Engineers - thương hiệu kiến trúc danh tiếng với hàng chục năm kinh nghiệm cùng danh mục nhiều công trình biểu tượng tại khu vực Trung Đông và châu Á.

Bằng tư duy tổ chức không gian hiện đại, Dewan mang đến cho Khải Hoàn Imperial sự cân bằng giữa tính nghệ thuật và công năng sử dụng. Từng đường nét kiến trúc, hệ kính cách âm, cách nhiệt cho đến cách xử lý vật liệu ốp mặt ngoài đều được tính toán kỹ lưỡng. Mặt bằng căn hộ được tối ưu hóa nhằm tăng cường khả năng lấy sáng, thông thoáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ôm trọn cảnh quan bên ngoài, đồng thời loại bỏ tối đa các góc chết để tạo nên một tổng thể không gian mang đậm dấu ấn riêng cho từng cư dân. Song song đó, quy trình thi công dự án được giám sát nghiêm ngặt bởi đơn vị tư vấn độc lập, đảm bảo toàn bộ ý đồ thiết kế được hiện thực hóa chuẩn xác trên công trường.

Mặt bằng căn hộ được tối ưu hóa nhằm tăng cường khả năng lấy sáng, thông thoáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ôm trọn cảnh quan bên ngoài

Sự tỉ mỉ trong định hướng thiết kế tiếp tục được thể hiện qua danh mục bàn giao chi tiết. Khải Hoàn Imperial chọn cách minh bạch hóa giá trị căn hộ bằng việc đầu tư trang thiết bị từ những thương hiệu quốc tế: Duravit, Grohe, Bosch, Hafele và An Cường... kết hợp cùng hệ thống thiết bị điện chuẩn mực từ Panasonic. Nhờ đó, không gian sống tại Khải Hoàn Imperial không chỉ tinh tế, sang trọng mà còn bền bỉ, giúp chủ sở hữu tối ưu chi phí sử dụng trong dài hạn.



Bên cạnh các yếu tố về thẩm mỹ và vật liệu, năng lực triển khai thực tế của dự án được bảo chứng bởi Tổng thầu Phước Thành - đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và từng ghi dấu ấn tại hơn 180 dự án trong và ngoài nước. Hiện tiến độ thi công dự án đang được đẩy mạnh nhằm hướng tới mốc bàn giao dự kiến vào quý 3/2028, mang lại sự yên tâm cho khách hàng.

Khải Hoàn Imperial thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, trải nghiệm mỗi dịp cuối tuần

Một điểm cộng thêm giúp Khải Hoàn Imperial gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường chính là sự đồng hành của Ngân hàng MB (MBBank) cùng chính sách tài chính dự kiến gồm khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án thanh toán phù hợp với khả năng tài chính như kéo giãn đến 4 năm, hỗ trợ lãi suất 24 tháng, ân hạn nợ gốc đến 36 tháng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà, tặng gói nội thất trị giá từ 100 - 300 triệu đồng (tùy loại căn), miễn phí quản lý 12 tháng và ưu đãi chiết khấu 0,5 - 1,5% khi sở hữu từ hai căn hộ trở lên.



Giới chuyên gia nhận định, việc kết hợp giữa một sản phẩm được đầu tư bài bản về chất lượng và một giải pháp tài chính có tính toán kỹ lưỡng đã giúp Khải Hoàn Imperial tự tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ nét. Trong một thị trường mà niềm tin của người mua nhà được đặt lên hàng đầu, những dự án dùng bằng chứng thực tế sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.