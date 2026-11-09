Khải Hoàn Imperial tạo sức hút lớn tại Thuận An

Khải Hoàn Imperial đón đầu nhu cầu lưu trú chất lượng cao của cộng đồng chuyên gia tại Thuận An

Nguồn cầu thực từ cộng đồng chuyên gia

Trong đầu tư căn hộ cho thuê, sức bền của dòng tiền được quyết định phần lớn bởi nguồn khách thuê hiện hữu, với nhu cầu lưu trú dài hạn và khả năng chi trả cao. Đây chính là lợi thế đáng giá của Khải Hoàn Imperial khi tọa lạc ngay lõi trung tâm Thuận An, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp quốc tế, khu công nghiệp cùng các hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động.

Dự án tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13, dự kiến nằm giữa hai ga C7 và C8 của tuyến metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn, giúp kết nối dễ dàng đến các trung tâm việc làm, sân bay và trung tâm TP.HCM. Thêm vào đó, việc kề cận các khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương 1 và Đồng An 1 giúp Khải Hoàn Imperial thuận lợi tiếp cận khách thuê là cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước. Theo thống kê, các khu công nghiệp tại Thuận An đang quy tụ hơn 3.200 doanh nghiệp với khoảng 50.000 chuyên gia, kỹ sư làm việc; trong đó có hơn 15.000 chuyên gia nước ngoài.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial còn đón đầu nhu cầu liên tục gia tăng nhờ dòng vốn đầu tư quốc tế. Tính đến hết tháng 2 năm 2025, tổng vốn FDI lũy kế trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ đạt hơn 42,6 tỉ USD. Trong đó, Thuận An là một trong những khu vực tập trung đông đảo doanh nghiệp FDI, thu hút đông đảo giới chuyên gia, quản lý cấp cao với nhu cầu lưu trú chất lượng cao ngày càng tăng.

Chính sức cầu không ngừng gia tăng đang tiếp thêm động lực cho thị trường căn hộ cho thuê tại Bình Dương cũ, nổi bật là Thuận An với những chỉ số khai thác đầy triển vọng. Theo các số liệu từ Batdongsan.com.vn, tỷ lệ lấp đầy cho thuê căn hộ cao cấp tại Bình Dương duy trì khoảng 80 - 90%, một số dự án lợi suất cho thuê đạt đến 7,5%/năm - mức sinh lời hấp dẫn, vượt trội so với mặt bằng lợi suất cho thuê căn hộ tại TP.HCM và Hà Nội.

Tuy nhiên, lợi thế vị trí chỉ là một trong những tiêu chí lựa chọn. Chất lượng không gian sống, sự riêng tư, an ninh và hệ tiện ích đồng bộ tại Khải Hoàn Imperial cũng là những yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao.

Khải Hoàn Imperial nằm giữa hệ sinh thái tiện ích hiện hữu với AEON Mall Canary lớn bậc nhất khu vực, sân golf Sông Bé lâu đời cùng các dịch vụ giáo dục, y tế, giải trí, thể thao… vô cùng đa dạng. Dự án còn được quy hoạch theo mô hình compound với đa dạng loại hình căn hộ từ 1 - 3 phòng ngủ, duplex đến penthouse, đồng thời tích hợp hơn 80 tiện ích độc đáo đáp ứng nhu cầu lưu trú của nhiều nhóm khách thuê khác nhau.

Đặc biệt, sự đồng hành của Savills trong công tác quản lý vận hành góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm sống, gia tăng sức hấp dẫn đối với nhóm khách thuê cao cấp.

Với lợi thế kép từ nhu cầu thuê và tiêu chuẩn sống hạng sang, Khải Hoàn Imperial sở hữu nền tảng cạnh tranh vững chắc để thu hút nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao, giúp chủ sở hữu thêm an tâm về triển vọng khai thác dòng tiền ngay từ thời điểm bàn giao.

Một chuyên gia nước ngoài tham quan, tìm hiểu căn hộ Khải Hoàn Imperial

Giá trị tích sản từ vị thế biểu tượng tại Thuận An

Bên cạnh tiềm năng khai thác dòng tiền cho thuê, giá trị tích sản dài hạn cũng là lợi thế đáng chú ý của Khải Hoàn Imperial.

Trước hết, Khải Hoàn Imperial sở hữu lợi thế trong việc gia tăng sức hấp dẫn và có thể duy trì giá trị tài sản trước những biến động của thị trường nhờ vị thế tiên phong kiến tạo biểu tượng căn hộ hạng sang tại Thuận An. Dự án nổi bật với tòa tháp đôi 41 tầng mang phong cách Modern Neo–Classic sang trọng và tầm view panorama đắt giá được Tập đoàn DEWAN Architects & Engineers thiết kế, tạo nên những giá trị khác biệt khó tái lập. Vị thế của dự án được khẳng định qua hai giải thưởng danh giá tại: Dot Property Southeast Asia Awards 2025 và PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Tháp đôi 41 tầng Khải Hoàn Imperial mang đến dấu ấn kiến trúc độc đáo giữa trung tâm Thuận An

Chưa hết, triển vọng tăng giá của Khải Hoàn Imperial còn được củng cố bởi sự phát triển hạ tầng khu vực. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13, dự án đón đầu các công trình trọng điểm như mở rộng quốc lộ 13 lên 10 - 14 làn xe kết nối thông suốt đến trung tâm TP.HCM, vành đai 3, đường ven sông Sài Gòn, tuyến metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn...

Theo JLL Việt Nam, giai đoạn vừa qua, các dự án gần ga metro tại TP.HCM ghi nhận mức tăng giá 8%/năm, gấp đôi mức bình quân 4% của thị trường. Đây là cơ sở vững chắc để kỳ vọng Khải Hoàn Imperial tiếp tục gia tăng giá trị khi hạ tầng khu vực dần hoàn thiện.

Đáng chú ý, cơ hội đầu tư tại Khải Hoàn Imperial còn được hỗ trợ bởi chính sách tài chính linh hoạt dự kiến từ Chủ đầu tư Khải Hoàn Land. Với mức giá dự kiến chỉ từ 55 triệu đồng/m², khách hàng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán phù hợp, cùng loạt ưu đãi dự kiến như hỗ trợ vay tối đa 75%, lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng và chiết khấu lên đến 14%. Đặc biệt, phương án thanh toán chỉ 18 triệu đồng/tháng trong giai đoạn thi công giúp nhà đầu tư chủ động phân bổ nguồn vốn, giảm áp lực tài chính trong thời gian chờ khai thác tài sản.

Rõ ràng, sự kết hợp giữa khả năng khai thác dòng tiền và triển vọng tích sản đang tạo nên sức hút mạnh mẽ của Khải Hoàn Imperial.

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial Mặt tiền quốc lộ 13 (đối diện AEON Mall Canary), phường Thuận Giao, TP.HCM Website: https://khaihoanimperial.com.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanimperial.official



