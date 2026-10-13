Khải Hoàn Prime: 6 lợi thế tạo sức hút ở thời điểm sắp bàn giao

Khải Hoàn Prime tọa lạc bên sông Long Kiểng, sông Cầu Đạo và cách ga tuyến metro số 10 dự kiến khoảng 300m

Mức giá tốt bậc nhất khu nam

Trước làn sóng hạ tầng bứt tốc mạnh mẽ, thị trường bất động sản khu nam đang trải qua nhịp điều chỉnh rõ rệt, khi phần lớn các dự án mới tung ra thị trường đều neo ở ngưỡng giá cao. Khảo sát cho thấy, hầu hết dự án đang chào bán tại khu nam hiện đã có giá bình quân trên dưới 100 triệu/m².

Trong khi đó, Khải Hoàn Prime đang được giới thiệu đến thị trường với mức giá dễ dàng tiếp cận, chỉ từ 66 triệu đồng/m². Đây là mức giá hiếm hoi tại khu nam từ lâu, chưa kể khách hàng còn được hưởng hàng loạt ưu đãi từ chủ đầu tư nên con số thực sự chi trả còn thấp hơn rất nhiều.

Tiến độ thần tốc, dự kiến bàn giao quý 2/2027

Một điểm vượt trội khác của Khải Hoàn Prime là dự án hiện đang hoàn thiện nội thất, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng dự kiến vào quý 2/2027. So với những dự án còn trên bản vẽ hay chỉ mới thi công móng cọc, khách hàng mua Khải Hoàn Prime có thể an tâm cả về pháp lý lẫn tiến độ xây dựng, đồng thời có thể kiểm chứng chất lượng dự án mà không sợ phải đối mặt nhiều rủi ro.

Tiềm năng cho thuê của Khải Hoàn Prime còn được đảm bảo bởi nguồn cầu dồi dào sẵn có và liên tục được bổ sung tại khu nam, với khoảng 60.000 sinh viên, giảng viên và chuyên gia đang sinh sống, học tập, làm việc. Dự án còn kết nối đến KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước, KCN Long Hậu, khu đô thị - cảng Hiệp Phước và SECC, những đầu mối tập trung đông đảo chuyên gia, quản lý trong nước và quốc tế.

Xung lực từ hệ sinh thái đại đô thị khu nam

Bên cạnh việc sở hữu tọa độ đắt giá khi chỉ cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút lái xe, Khải Hoàn Prime còn nằm ngay tâm điểm phát triển của các dự án đại đô thị đang phát triển tại khu Nam. Các đại đô thị này không chỉ mang đến cho cư dân thêm nhiều tiện ích cao cấp về thương mại, y tế, giáo dục, vui chơi giải trí mà còn tạo xung lực hình thành mặt bằng giá mới cho thị trường bất động sản. Trong đó, Khải Hoàn Prime với mức giá cạnh tranh bậc nhất hiện nay sẽ trở thành dự án có tiềm năng gia tăng biên độ lợi nhuận cao.

Khải Hoàn Prime hưởng lợi lớn từ hệ thống hạ tầng đang phát triển của khu nam. Trong ảnh là cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa thông xe toàn tuyến, rút ngắn thời gian từ Khải Hoàn Prime đến sân bay Long Thành còn khoảng 30 phút và đến Vũng Tàu khoảng 60 phút

Thời điểm lý tưởng để "xuống tiền"

Quy luật thị trường bất động sản là giá căn hộ thường tăng theo tiến độ xây dựng. Càng gần mốc bàn giao, rủi ro càng giảm và sản phẩm càng "hữu hình", nên chủ đầu tư có cơ sở điều chỉnh giá. Người mua đến sau thường phải trả nhiều hơn cho cùng một sản phẩm.

Với Khải Hoàn Prime, trong khi mức giá từ 66 triệu đồng/m² vẫn thấp hơn mặt bằng mới của khu vực. Người mua quyết định sớm sẽ có nhiều lợi thế: chốt được giá tốt và có nhiều lựa chọn hơn về căn, tầng, hướng. Nhà đầu tư giữ được dư địa chênh lệch, còn gia đình mua để ở "khóa" được mức giá hiện tại với khoản thanh toán ban đầu nhẹ nhàng theo chính sách của chủ đầu tư. Vì vậy, đây được xem là giai đoạn vàng "xuống tiền" để không bỏ lỡ lợi thế giá và quỹ căn đẹp. Chưa kể, mua căn hộ Khải Hoàn Prime thời điểm này còn đón đầu đợt tăng giá rất mạnh khi các trục hạ tầng huyết mạch như Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4… đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Pháp lý minh bạch, hạn chế rủi ro

Trong giai đoạn thị trường sàng lọc mạnh và đề cao giá trị thực, yếu tố "an toàn" được đặt lên trên "tiềm năng". Người mua cần cơ sở rõ ràng để biết quyền lợi sở hữu có bảo đảm hay không, dòng tiền bỏ ra gắn với tài sản đang hình thành ra sao và thời điểm nào có thể đưa vào sử dụng.

Tại Khải Hoàn Prime, pháp lý minh bạch giúp khách hàng an tâm hơn khi quyết định sở hữu. Đồng thời, dự án chuẩn bị bàn giao cho phép người mua trực tiếp kiểm chứng tiến độ và chất lượng thi công thực tế. Các yếu tố này góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, giảm thời gian chờ đợi nhận bàn giao nhà và giúp chủ sở hữu chủ động kế hoạch vào ở, khai thác cho thuê hoặc chuyển nhượng khi cần.

Khải Hoàn Prime sở hữu hệ tiện ích chuẩn Urban Wellness quốc tế

Chính sách thanh toán siêu ưu đãi

Trong bối cảnh lãi suất vay đang biến động, Khải Hoàn Prime mang đến chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn bậc nhất trên thị trường, giúp khách hàng gia tăng cơ hội sở hữu. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 11% đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay đến 75% với lãi suất 0% trong 18 tháng và ân hạn nợ gốc 36 tháng; đồng thời miễn phí quản lý 24 tháng và chiết khấu 2% khi booking sớm.

Có thể thấy, lợi thế của Khải Hoàn Prime không nằm ở một yếu tố đơn lẻ, mà đến từ sự cộng hưởng giữa nhiều giá trị hiện hữu của dự án và đà phát triển của khu vực để trở thành một tài sản đáng sở hữu hàng đầu khu nam. Khi mặt bằng giá mới liên tục được thiết lập, sở hữu Khải Hoàn Prime sớm ngay thời điểm này chính là lợi thế để đón đầu giá trị trong tương lai.

Sales Gallery Khải Hoàn Prime