Khải Hoàn Prime: Cận cảnh tiêu chuẩn bàn giao của căn hộ ven sông sắp về đích

Khải Hoàn Prime ghi dấu ấn với tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp

Chỉn chu trong từng chi tiết

Theo đuổi triết lý "Tinh hoa trong từng tổ ấm", chủ đầu tư Khải Hoàn Land dành nhiều tâm huyết và sự đầu tư bài bản để kiến tạo không gian sống mang dấu ấn riêng tại Khải Hoàn Prime. Không chỉ chú trọng vẻ đẹp kiến trúc tổng thể, chủ đầu tư còn đặt ra những yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ, công năng và chất lượng hoàn thiện, thể hiện qua nghệ thuật sắp đặt không gian cùng việc ưu tiên tuyển chọn vật liệu, trang thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu thị trường.

Ngay từ khu vực sảnh đón, không gian lễ tân và tiếp khách tại Khải Hoàn Prime mang đến cảm giác được đón tiếp chu đáo. Sảnh thang máy nổi bật với khung đá marble sang trọng, họa tiết sàn tinh xảo cùng hệ thống đèn âm trần. Bên trong khoang thang, sự kết hợp giữa chất liệu gương, thép không gỉ, tay nắm xước đen và hoa văn trang trí tạo nên dấu ấn thẩm mỹ riêng biệt. Trong khi đó, khu vực hành lang sử dụng gam màu trung tính cùng bảng vật liệu đồng bộ, tạo nên trải nghiệm liền mạch đến tận ngưỡng cửa mỗi tổ ấm.

Các căn hộ tại Khải Hoàn Prime với đa dạng loại hình từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 46 - 90 m2, được tổ chức không gian hợp lý, đảm bảo sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt và không gian riêng tư cho từng thành viên trong gia đình.

Bước qua cánh cửa gỗ An Cường với đường vân tinh tế, không gian phòng khách mở ra với phần nền và chân tường ốp gạch Vitto vân đá marble được sản xuất riêng cho Khải Hoàn Prime; kết hợp cùng sơn nội thất Jotun, hệ trần thạch cao chống ẩm thiết kế giật cấp khéo léo che giấu các đường ống kỹ thuật, gam màu trắng trang nhã cùng hệ thống chiếu sáng Duhal được bố trí hài hòa.

Liền kề phòng khách, không gian bếp được đầu tư đồng bộ với hệ tủ gỗ An Cường, mặt đá nhân tạo, kính ốp bếp cùng phụ kiện giảm chấn. Bộ thiết bị Hafele gồm bếp từ 3 vùng nấu, máy hút mùi âm tủ, chậu rửa inox 304 2 hộc, kết hợp vòi nước dáng cao, mang đến trải nghiệm nấu nướng thuận tiện và đầy cảm hứng.

Hệ vật liệu và trang thiết bị tại Khải Hoàn Prime được tuyển chọn từ những thương hiệu uy tín hàng đầu





Trong khi đó, không gian phòng ngủ được nâng niu như chốn nghỉ dưỡng riêng tư với sàn gỗ công nghiệp mang sắc nâu ấm áp, tường sơn Jotun trang nhã, hệ đèn Duhal dịu nhẹ, để mỗi giấc ngủ trở thành một trải nghiệm thư giãn trọn vẹn.

Tiếp nối không gian phòng ngủ, khu vực phòng tắm ghi điểm với gạch Vitto vân đá bề mặt phủ Nano, kết hợp đường ron epoxy kháng bẩn, cửa composite vân gỗ chống ẩm. Đặc biệt, hệ thiết bị vệ sinh Hafele mang đến trải nghiệm tiện nghi trong từng điểm chạm, từ lavabo phủ men Nano kháng khuẩn, vòi nước mạ crom, bồn cầu liền khối đến sen tắm điều nhiệt tích hợp chế độ phun mưa thư giãn.

Với tiến độ tăng tốc hoàn thiện hiện nay của Khải Hoàn Prime, khách hàng có thể trực tiếp tham quan căn hộ nguyên mẫu, kiểm chứng chất lượng và đối chiếu với danh mục bàn giao đã được chủ đầu tư công bố, qua đó thêm an tâm về chất lượng sản phẩm trước khi nhận nhà.

Từng không gian tại Khải Hoàn Prime được chăm chút tinh tế, kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm sống

Giải pháp thiết kế đề cao trải nghiệm

Đề cao sự riêng tư và an toàn, hệ cửa cách âm, hạn chế tiếng ồn bên ngoài, mang đến sự yên tĩnh, thư thái. Cửa chính chống cháy 60 - 120 phút, tích hợp khóa thông minh Hafele với 4 phương thức mở khóa. Cùng với hệ thống Audio Intercom, báo động khẩn cấp (SOS) và thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động, tất cả tạo nên nhiều lớp bảo vệ, giúp cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống.

Sự tinh tế còn được thể hiện trong cách tổ chức không gian phòng vệ sinh, với nguyên tắc "trong ướt - ngoài khô", phân tách hợp lý khu vực lavabo, bồn cầu và phòng tắm nhằm giữ khu vực sử dụng luôn khô ráo. Đặc biệt, 100% phòng vệ sinh được bố trí thông gió tự nhiên kết hợp hệ thống hút khí chủ động, đảm bảo sự sạch thoáng.

Đặc biệt, trải nghiệm sống còn được mở rộng ra không gian ban công với hệ lan can kính ghép 2 lớp cao 1,4m kết hợp khung inox 304 vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, độ bền và an toàn, vừa mở rộng tầm nhìn, đón gió trời và cảnh quan tuyệt mỹ ven sông.

Khải Hoàn Prime sở hữu vị trí ven sông đắt giá, cách Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút lái xe và cách ga tuyến metro số 10 khoảng 300m. Đặc biệt, đây là căn hộ tiên phong kiến tạo chuẩn sống Urban Wellness tại Nam Sài Gòn với hệ tiện ích độc đáo, mang đến môi trường sống cân bằng, gần gũi thiên nhiên và giàu trải nghiệm cho mọi thế hệ cư dân.

Mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn, Khải Hoàn Prime đang có mức giá cạnh tranh chỉ từ 66 triệu đồng/m2, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 11% và được hỗ trợ vay tối đa 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng và miễn phí quản lý 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng có thể thanh toán 30% để nhận nhà, khai thác cho thuê, sau đó tiếp tục thanh toán chỉ 19 triệu đồng/tháng.

Tiến tới bàn giao vào quý 2/2027, Khải Hoàn Prime tiếp tục cho thấy sự đầu tư bài bản và định hướng phát triển lấy chất lượng thực làm nền tảng của chủ đầu tư Khải Hoàn Land. Việc chú trọng từng hạng mục hoàn thiện không chỉ thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện cam kết với khách hàng, qua đó củng cố niềm tin và uy tín thương hiệu trên thị trường.