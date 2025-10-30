Khải Hoàn Prime - Lựa chọn nổi bật với chính sách mức giá dưới 70 triệu/m²

Căn hộ Resort Khải Hoàn Prime nổi bật trong phân khúc cao cấp có chính sách mức giá dưới 70 triệu/m2

Theo ghi nhận, thị trường giá căn hộ TP.HCM đang neo ở mức giá cao, trung bình đạt 91 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại khu nam TP.HCM rất ít dự án mới được ra mắt trong 2 năm gần đây. Dọc các trục đường chính như Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, nguồn cung mới gần như vắng bóng. Gần nhất, dự án dọc đường Nguyễn Hữu Thọ có giá bán giỏ hàng cuối chạm ngưỡng gần 90 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh trên, các chuyên gia trong ngành nhận định giá nhà khó có khả năng hạ nhiệt trong thời gian tới. Khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, giá đất, vật liệu và chi phí xây dựng tăng cao cùng với áp lực về thuế và lãi suất ngân hàng, chủ đầu tư buộc phải tập trung vào phân khúc cao cấp để đảm bảo biên lợi nhuận. Tuy nhiên, nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh vẫn sẵn sàng chi trả để tích sản dài hạn, tất cả khiến cho mặt bằng giá căn hộ tiếp tục neo ở mức cao.

Trên trục đường Lê Văn Lương, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, căn hộ Khải Hoàn Prime là dự án mới hiếm hoi trong phân khúc cao cấp có chính sách mức giá dưới 70 triệu đồng/m2. Với lợi thế về vị trí và chính sách mức giá cạnh tranh, căn hộ này đang tạo sức hút lớn với khách hàng - nhà đầu tư trong mỗi lần ra mắt giỏ hàng mới.

Bà Lê Thị Mỹ Dung, một nhà đầu tư lâu năm, cho biết: "Tôi đánh giá một dự án không chỉ qua vị trí mà còn qua khả năng giữ chân người thuê và gia tăng giá trị. Khải Hoàn Prime có nhiều tiện ích hiện đại và kết nối nhanh với Phú Mỹ Hưng, quanh đây có rất nhiều trường đại học lớn, sau này cho thuê hay bán lại đều dễ".

Khải Hoàn Prime cũng ghi điểm với khách hàng nhờ vị trí chiến lược trên mặt tiền đường Lê Văn Lương, sở hữu lợi thế kết nối nhanh chóng với trung tâm TP.HCM qua hệ thống hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện: tuyến vành đai, metro, cầu đường chiến lược khu Nam. Bao quanh dự án là mạng lưới Trường đại học lớn như: Trường Đại học RMIT, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường… với khoảng 60.000 sinh viên, các chuyên gia nước ngoài, người lao động đang làm việc, tạo thêm giá trị khai thác cho thuê và tiềm năng tăng giá bền vững.

Tiện ích Resort hiện đại

Khải Hoàn Prime được phát triển theo phong cách Resort ven sông với hệ tiện ích được đầu tư chỉn chu từ hồ bơi muối khoáng, đường dạo bộ ven sông, BBQ Riverside, quảng trường ánh sáng… đến Clubhouse với diện tích 3000 m2 tích hợp mô hình giáo dục, nghệ thuật và các trải nghiệm cá nhân độc đáo.

Đặc biệt, đây cũng là top dự án có mật độ xây dựng thấp bậc nhất thành phố chỉ 21% được bao phủ bởi không gian xanh mát và cảnh quan trong lành. Cộng hưởng cùng địa thế ven sông với tầm nhìn đắt giá, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa lòng thành phố.

Được biết dự án đang xây dựng đến tầng 6, sẵn sàng lên tầng 7. Song song đó, Khải Hoàn Prime cũng đang hoàn thiện những thủ tục pháp lý cuối cùng, giúp khách hàng và nhà đầu tư an tâm lựa chọn.

Dự án sẽ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp

Thỏa mãn tiêu chí chọn nhà của đa dạng khách hàng, Khải Hoàn Prime hứa hẹn dẫn dắt nguồn cung căn hộ chất lượng cho thị trường khu nam TP.HCM vào cuối năm 2025.