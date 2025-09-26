Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Khải Hoàn Prime ra mắt chính sách ưu đãi ‘100% căn hộ view sông’

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
26/09/2025 10:00 GMT+7

Khải Hoàn Prime tiếp tục ‘làm nóng’ thị trường khu Nam TP.HCM khi tung chính sách giới hạn 100% căn hộ view sông chuẩn resort, khẳng định giá trị an cư - tiềm năng đầu tư vượt trội trước bước ngoặt ký HĐMB.

Khải Hoàn Prime ra mắt chính sách ưu đãi ‘100% căn hộ view sông’ - Ảnh 1.

Khải Hoàn Prime căn hộ resort ven sông đẳng cấp

Ra mắt trong thời gian ngắn, nhưng giỏ hàng đặc biệt 100% căn hộ view sông của Khải Hoàn Prime nhanh chóng thu hút lượng lớn người mua vì nằm trong phân khúc căn hộ dưới 70 triệu đồng/m2 tại khu Nam TP.HCM. Trên thực tế, căn hộ ven sông tại quỹ đất trung tâm thành phố đã được phát triển gần hết - nơi giá bán đã ‘chạm trần’ và khan hiếm nguồn cung mới.

Những dự án ven sông Sài Gòn có giá trung bình dao động từ 93 triệu/m2 đến hơn 278 triệu/m2; giá căn hộ chung cư tại Quận 1 cũng dao động từ 152 - 362 triệu/m2,…

Theo các chuyên gia, căn hộ ven sông thường có giá cao hơn đáng kể so với các dự án không có lợi thế mặt nước bởi yếu tố cảnh quan trong lành, view sông thoáng đãng, yếu tố phong thủy ‘kề sông cận thủy’ là những giá trị vô hình nhưng được nhiều gia chủ rất quan tâm.

Ngoài ra, theo khảo sát trong nhiều năm qua, các dự án ven sông tại TP.HCM như Thủ Thiêm, Bình Thạnh, Quận 2 cũ… có biên độ tăng giá mạnh nhờ sự khan hiếm về quỹ đất. Điều kiện triển khai dự án ven sông cũng khắt khe hơn khi chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý phức tạp, góp phần đẩy giá trị loại hình này lên cao.

Khải Hoàn Prime ra mắt chính sách ưu đãi ‘100% căn hộ view sông’ - Ảnh 2.

Tầm view và chất sống đẳng cấp của Khải Hoàn Prime

Ngoài mức giá cạnh tranh, được đánh giá là ‘cạnh tranh’ trong khu vực tại thời điểm hiện tại, Khải Hoàn Prime còn ghi điểm với mật độ xây dựng (MĐXD) chỉ khoảng 21%, thuộc top 5 các dự án có MĐXD thấp bậc nhất TPHCM. Phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích chuẩn resort như hồ bơi muối khoáng điện phân, quảng trường ánh sáng hơn 1000m2, Clubhouse đa năng rộng 3000m2, đường dạo bộ ven sông, sân thể thao, BBQ Riverside… ngay trong lòng dự án. Cư dân tương lai sẽ được tận hưởng tầm nhìn ven sông đắt giá cùng môi trường sống thư giãn, gần gũi thiên nhiên mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa lòng thành phố.

Một lợi thế khác giúp căn hộ ven sông Khải Hoàn Prime trở thành ‘hàng hiếm’ chinh phục khách hàng là vị trí tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Văn Lương (tuyến đường ít có dự án mới ra mắt), kết nối đến KĐT Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút; hưởng lợi từ hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ của khu Nam TP.HCM, tiêu biểu là loạt công trình trọng điểm đã về đích trong năm 2024 như hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa, cầu Cây Khô... Trong thời gian tới, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành và vành đai 3 đi vào hoạt động, khu vực này sẽ trở thành trung tâm vệ tinh mới của thành phố, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng dài hạn.

Khải Hoàn Prime ra mắt chính sách ưu đãi ‘100% căn hộ view sông’ - Ảnh 3.

Tiện ích căn hộ chuẩn Resort tại dự án

Được biết, chính sách giới hạn lần này đã được chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng, chọn đúng ‘thời điểm vàng’ trước thềm ký HĐMB để ra mắt thị trường. Cùng với đó là tiến độ thi công ấn tượng: hiện dự án đang thi công ngày đêm để kịp bàn giao đến khách hàng vào quý 1.2027 và tiến độ đang lên tầng 5, khẳng định cam kết rõ ràng của chủ đầu tư về pháp lý giúp củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
