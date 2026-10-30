Khai hội Tuần lễ hoa dã quỳ Chư Đăng Ya, ban tổ chức nhắc không hái hoa

Festival cồng chiêng, Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya 2026 chính thức khai hội tại nhà rông làng Ia Gri (xã Biển Hồ) trong tiết trời se lạnh, nắng nhẹ, sắc vàng hoa dã quỳ phủ khắp các triền đồi, tạo nên sức hút với du khách trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ đến thưởng ngoạn cảnh sắc mùa hoa, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa Tây nguyên với những giai điệu cồng chiêng, điệu xoang và sắc màu thổ cẩm của đồng bào Jrai.

Núi lửa Chư Đăng Ya, điểm du lịch hút khách mùa hoa dã quỳ nở vàng ẢNH: TRẦN HIẾU

Sắc vàng hoa dã quỳ trải dài trên những triền đồi quanh núi lửa Chư Đăng Ya ẢNH: TRẦN HIẾU

Dịp này, nhà rông nguyên bản của làng Ia Gri cũng hoàn thành. Cộng đồng Jrai tổ chức lễ cúng nhà rông mới trang trọng, thể hiện nét văn hóa và đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Một điểm nhấn khác trong chuỗi hoạt động là sự kiện Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn, dự kiến thu hút khoảng 3.500 vận động viên trong nước và quốc tế.

Cộng đồng Jrai ở làng Ia Gri vui mừng có nhà rông mới ẢNH: TRẦN HIẾU

Cồng chiêng và điệu xoang rộn ràng trong ngày hội mừng nhà rông mới của cộng đồng Jrai ở làng Ia Gri ẢNH: TRẦN HIẾU

Sắc màu thổ cẩm truyền thống của người Jrai rực rỡ trong ngày khai hội. ẢNH: TRẦN HIẾU

Khuyến cáo du khách không hái hoa dã quỳ

Để giữ gìn cảnh quan trong mùa lễ hội, ban tổ chức khuyến cáo người dân và du khách không ngắt, bẻ hoa dã quỳ trên các tuyến đường và khu vực tham quan.

Trưởng thôn Ia Gri, ông Anh Pyưi, cho biết địa phương đã cử cán bộ đến từng nhà vận động người dân không hái hoa dọc các trục đường chính và tuyến dẫn lên núi lửa Chư Đăng Ya để kết thành vòng bán cho du khách hoặc phục vụ nhu cầu chụp ảnh.

Theo ông Anh Pyưi, người dân có thể hái hoa trong rẫy nếu không ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực núi lửa Chư Đăng Ya và vùng lân cận.

Chị Nguyễn Hoàng Oanh, du khách đến từ TP.HCM, hào hứng chia sẻ đây là lần đầu tiên chị đến Gia Lai vào mùa hoa dã quỳ, dù đã nhiều lần ghé thăm địa phương. "Đẹp thật! Thời tiết cũng tuyệt vời. Đến với Gia Lai, đến với cao nguyên mùa này quả là rất mê", chị Oanh nói.

Du khách đến tham quan, thưởng ngoạn mùa hoa dã quỳ tại núi lửa Chư Đăng Ya ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, cho biết địa phương có nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như danh thắng Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, những đồi chè xanh mát, hàng thông trăm tuổi cùng các ngôi làng truyền thống giàu bản sắc văn hóa. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa quý báu của đồng bào Jrai.

Theo ông Sang, chuỗi hoạt động góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và du khách giao lưu, kết nối, chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Những em bé Jrai ở làng Ia Gri vui tươi hòa mình vào ngày hội hoa dã quỳ ẢNH: TRẦN HIẾU

Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya 2026 diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11 tại phường Pleiku và xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Chương trình kết hợp quảng bá không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên với các hoạt động du lịch sinh thái, giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian văn hóa cà phê, thể thao và trò chơi dân gian, góp phần tạo thêm trải nghiệm cho du khách trong mùa hoa dã quỳ.