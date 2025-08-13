Khai lò thổi số 2, 'vua thép Việt' chuẩn bị xuất xưởng các loại thép chuẩn cao nhất thế giới

Theo thông tin từ Hòa Phát, hai lò BOF và RH đều do Tập đoàn SMS Group (Đức) thiết kế, chế tạo, cung cấp. Trong đó, lò BOF có dung lượng 300 tấn/mẻ, năng suất 9.000 tấn/ngày cho ra thép lỏng rất ít tạp chất.

Lò thổi số 2 dự án Hòa Phát Dung Quất 2 hoạt động

Việc đưa lò thổi oxy và lò tinh luyện RH vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng để đưa lò cao số 2 của dự án vào hoạt động, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án ngay trong tháng 9 này.

Thể tích lò cao của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 là 2.500 m3, gấp đôi thể tích lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn các tiêu chuẩn môi trường hiện tại, đặc biệt về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 sử dụng dây chuyền công nghệ của các đối tác châu Âu, G7 như SMS (Đức), Primetals (Vương quốc Anh)… Trong đó, SMS group là đối tác lâu năm về cung cấp thiết bị luyện thép cho Tập đoàn Hòa Phát. Tháng 5 vừa qua, Hòa Phát và SM đã ký hợp đồng cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình với công suất 700.000 tấn/năm.

Máy đúc phôi tấm tại Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 ẢNH: H.P

Từ trung tuần tháng 6, Hòa Phát Dung Quất đã đưa máy đúc phôi thép tấm dày số 2 vào hoạt động, năng suất đúc tấm dày đạt 20.000 tấn/ngày. Máy đúc sở hữu công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới do Primetals thiết kế, chế tạo, cung cấp. Primetal có trụ sở ở London, trực thuộc Mitsubishi Heavy Industries. Hệ thống thiết bị tiên tiến này không chỉ giúp tăng hiệu suất sản xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng mà còn giảm thiểu chi phí vận hành.

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng...

Sau khi hoàn thành Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9, sản lượng thép toàn tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.