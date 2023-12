Khai mạc chuỗi lễ hội lớn tại Long An

Bạn đã sẵn sàng đắm mình vào chuỗi các lễ hội vui tươi, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm bùng nổ, "đốt cháy" mọi giác quan?

Mùa lễ hội qua Đại lộ phố 3/2 chuẩn bị diễn ra với rất nhiều trải nghiệm đặc sắc

Đây là điểm nhấn thu hút du khách và người dân Long An có một địa điểm vui chơi, giải trí quy mô mà không phải lo ngại về giao thông hay tiếng ồn của xe cộ. Tuyến phố thương mại 3/2 gồm các dãy shophouse hiện đại, kiến trúc đặc sắc thuộc dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của những lễ hội, hoạt động văn hóa đặc sắc tại địa phương trong thời gian tới.

Sau khi chính thức được khai trương, Đại lộ phố 3/2 tại Đức Hòa sẽ đón người dân địa phương với một mùa lễ hội vô cùng hấp dẫn. Từ ngày 9 - 31.12.2023, chuỗi sự kiện mừng Giáng sinh liên tiếp được tổ chức như: lễ hội thắp sáng cây thông Noel, show âm nhạc mùa an lành, lễ hội Giáng sinh diệu kỳ và đại tiệc chào Năm Mới. Sang năm 2024, loạt chương trình đón xuân Giáp Thìn cũng sẽ được tổ chức vào dịp cuối tuần.

Người dân và du khách sẽ được mãn nhãn với các chương trình âm nhạc nhiều màu sắc kết hợp cùng những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố hấp dẫn. Các tiết mục tung hứng khéo léo của các nghệ sĩ xiếc, hề, ảo thuật… chắc chắn sẽ khiến du khách phải trầm trồ, thích thú.

Một điểm đặc sắc không thể bỏ qua khi tham gia mùa lễ hội tại đây là trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực với rất nhiều sản vật, các món ăn đặc trưng của miền Tây nói riêng và Việt Nam nói chung.

Du khách cũng có thể thoải mái mua sắm, lựa chọn các đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ độc đáo cho mùa Giáng sinh, chào năm mới hay Tết cổ truyền; bên cạnh đó là các hoạt động đường phố như: nặn tò he, làm quà handmade, bóng bay nghệ thuật, tô tượng… xuyên suốt mùa lễ hội.

Không gian trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách

Đặc biệt, chuỗi lễ hội vui tươi, đầy màu sắc tại Đại lộ phố cũng là dịp để người dân Long An và du khách các vùng lân cận có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên gia đình khi đón Giáng sinh và chào năm mới 2024 đang đến gần.

Mọi người có thể cùng nhau tận hưởng không gian ánh sáng lung linh với các tương tác độc đáo tại Long An, thỏa thích chụp hàng trăm bức hình ấn tượng tại vô số điểm check in độc đáo. Tại Công viên Ánh Sáng là cây thông khổng lồ The Imperia Christmas Tree với các hộp quà đầy màu sắc. Bức tường hoa mai khổng lồ ôm trọn tòa nhà dự án Phố Đông, hay tuyến phố Tây rực rỡ sắc màu Noel; tuyến phố Đông được bao phủ bởi lồng đèn sặc sỡ lan tỏa sắc xuân.

Đoàn biểu diễn carnival trình diễn dọc tuyến phố 3/2 trong tiếng vỗ tay của người dân tại Lễ hội đón Giáng sinh năm 2022

Được biết, năm 2022, cũng tại tuyến phố 3/2, Lễ hội thắp sáng cây thông Noel đã được tổ chức vô cùng quy mô, thu hút hơn 5.000 người đến tham quan, trải nghiệm.

Với chuỗi sự kiện đặc sắc xuyên suốt mùa Lễ hội mừng Giáng sinh và đón năm mới 2024, Đại lộ phố 3/2 dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa tiếp tục hứa hẹn sẽ là không gian trải nghiệm hấp dẫn cho hàng nghìn người dân và du khách trong khu vực.

Cùng chờ đón và sẵn sàng đắm mình vào chuỗi những lễ hội vui tươi để tận hưởng, tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm bên bạn bè, người thân, bạn nhé.