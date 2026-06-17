Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Trước giờ diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn đại biểu dự đại hội do Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy làm trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: HOÀI NAM

Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước; cùng 200 đại biểu khách mời.

Trong đó, có 54 đại biểu khối lực lượng vũ trang nhân dân (6,8%), 60 đại biểu là doanh nhân (7,6%), 106 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương (13,4%), 196 đại biểu đại diện cho 53 dân tộc thiểu số (24,7%), 24 đại biểu tiêu biểu các tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Hòa Hảo, Tin lành, Bà-la-môn (3,03%).

Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV ẢNH: TUẤN ANH

Theo chương trình, trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội tiến hành các nội dung về tổ chức, thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII; tiến hành công tác nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu sẽ thảo luận tại 4 trung tâm với các chủ đề: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam;

Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam "tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc".

Các đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ các dân tộc tham dự đại hội ẢNH: TUẤN ANH

Sáng mai 18.6, sẽ diễn ra phiên trọng thể của đại hội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội bế mạc vào chiều cùng ngày.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quyết định tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Cùng với đó, tổ chức trưng bày triển lãm tại đại hội với chủ đề "Dấu ấn và khát vọng kỷ nguyên mới".