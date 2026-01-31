Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khai mạc đường hoa Vũ khúc Xuân Bính Ngọ cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

T.T
T.T
31/01/2026 20:42 GMT+7

Ngày 31.1, tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất khai mạc Đường hoa xuân P.Tân Sơn Hòa - Menas lần thứ 5 do Công ty Menas và P.Tân Sơn Hòa đồng tổ chức.

Với mức đầu tư lên đến gần 5 tỉ đồng, đường hoa tọa lạc từ khuôn viên Menas Mall kéo dài trên đường Trường Sơn đến đường Hồng Hà, đây là đường hoa có quy mô lớn và thời gian hoạt động kéo dài bậc nhất tại TP.HCM (từ ngày 31.1 đến hết 23.2).

Khai mạc đường hoa Vũ khúc Xuân Bính Ngọ cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 1.

Với chủ đề "Vũ khúc Xuân Bính Ngọ - Kỷ nguyên vươn mình", đường hoa đặt điểm nhấn ở trung tâm với hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời, tượng trưng cho sức mạnh quật cường và khát vọng vươn tầm của dân tộc trong kỷ nguyên mới

Bản sắc dân tộc, vẻ đẹp di sản 3 miền đất nước tái hiện qua hình ảnh nhà sàn Tây Bắc mộc mạc bên ruộng bậc thang, làng hương rực rỡ sắc màu của miền Trung và bến thuyền, hồ sen thanh khiết đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Khai mạc đường hoa Vũ khúc Xuân Bính Ngọ cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 2.

Sự sắp đặt tinh tế tạo nên một vũ khúc giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt người dân, du khách tham quan, thưởng lãm nghệ thuật dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Menas, cho biết đường hoa là món quà dành tặng người dân TP.HCM, gửi gắm hy vọng về một hành trình bứt phá trong năm mới, thông điệp "Hào khí Bính Ngọ - Vươn mình mạnh mẽ - Tỏa sáng bất khuất - Tiếp bước tương lai" là kim chỉ nam của Menas không ngừng đổi mới và phụng sự xã hội.

Khai mạc đường hoa Vũ khúc Xuân Bính Ngọ cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 3.

Tại đây còn tổ chức chuỗi hoạt động tết đa dạng, như ông đồ cho chữ, hái lộc đầu xuân

Không khí đón xuân còn lan tỏa đến Làng Ẩm thực Yum Food Village tại tầng 5 với các chương trình trải nghiệm ẩm thực đặc sắc dành cho gia đình. Menas Mall cùng siêu thị Mena Gourmet triển khai sự kiện Mena Sale giảm giá đến 80% với gần 200 nhãn hàng hiệu mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, phụ kiện, vali, giày dép và hàng tiêu dùng gia dụng.

