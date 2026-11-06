Lễ khai mạc Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng - HDBank lần thứ 34 diễn ra sôi động, đánh dấu sự trở lại của giải đấu sau 7 năm gián đoạn

Do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM tổ chức, giải diễn ra từ ngày 5-8.11 tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương. Ngay từ sáng ngày khai mạc, các trận vòng bảng đồng đội nam và đồng đội nữ đã khởi động bốn ngày tranh tài, đưa không khí sôi động của Cây vợt vàng trở lại với khán giả thành phố.

Các tay vợt trong nước và quốc tế bước vào những cuộc tranh tài hấp dẫn ngay từ ngày thi đấu đầu tiên

Giải năm nay quy tụ 30 đội, gồm 19 đội nam và 11 đội nữ, với sự tham gia của các câu lạc bộ, đơn vị bóng bàn trong nước cùng các đại diện đến từ Nhật Bản, Singapore, Lào, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc). Các vận động viên tranh tài ở bốn nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Đại diện ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn vận động viên tham dự Cây vợt vàng – HDBank 2026

Ra đời năm 1986, qua 33 lần tổ chức trong hành trình 40 năm, Cây vợt vàng đã ghi dấu trong ký ức của nhiều thế hệ tay vợt và người yêu bóng bàn. Sự trở lại sau mùa giải gần nhất năm 2019 nối tiếp mạch giao lưu thể thao quốc tế, đồng thời mở thêm cơ hội để vận động viên Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ. Với các tay vợt trẻ, mỗi trận đấu là dịp thử sức trước những đối thủ mới, rèn bản lĩnh và từng bước nuôi lớn khát vọng chinh phục.

Đồng hành cùng Cây vợt vàng, HDBank góp thêm nguồn lực để một giải đấu giàu truyền thống tiếp tục phát triển, kết nối các thế hệ vận động viên và đưa bóng bàn đến gần hơn với cộng đồng. Từ những sân chơi được duy trì bền bỉ, tài năng có thêm cơ hội trưởng thành, còn tình yêu thể thao được lan tỏa qua từng mùa giải.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trao quà lưu niệm cho đại diện HDBank tại lễ khai mạc

Sự gắn bó ấy tiếp nối hành trình HDBank đồng hành cùng thể thao Việt Nam, từ Giải cờ vua quốc tế HDBank khởi đầu năm 2011 đến các giải futsal quốc gia và quốc tế từ năm 2017. Cùng các đối tác, ngân hàng góp phần xây dựng những sân chơi chất lượng, hỗ trợ vận động viên phát triển và mở rộng cơ hội giao lưu, thi đấu quốc tế.

Trong suốt 36 năm phát triển, HDBank bền bỉ dành nguồn lực cho các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao, hướng đến những giá trị lâu dài cho con người và cộng đồng. Tại Cây vợt vàng năm nay, tinh thần ấy được tiếp nối bằng sự chung tay gìn giữ một điểm hẹn thể thao của thành phố, đồng thời vun đắp cơ hội cho thế hệ vận động viên mới.

Gian hàng HDBank mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm và nhiều phần quà hấp dẫn dành cho người hâm mộ tại giải đấu

Khán giả hào hứng tham gia các trò chơi tương tác tại gian hàng HDBank, góp thêm không khí sôi động xuyên suốt bốn ngày tranh tài

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng - HDBank 2026 mở cửa miễn phí trong suốt bốn ngày thi đấu tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương, 2 Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Các trận đấu bắt đầu từ 8 giờ hằng ngày; chung kết đồng đội diễn ra lúc 19 giờ ngày 7.11 và chung kết đơn lúc 19 giờ ngày 8.11. Người hâm mộ có thể trực tiếp theo dõi, cổ vũ các tay vợt trong nước và quốc tế, cùng góp thêm sức sống cho mùa giải trở lại.