Khai mạc Giải bóng đá thanh niên Việt Nam, 512 đội tham gia

Ngày 28.3, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá thanh niên Việt Nam - Cúp Asina 2026, do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp với Công ty CP Thay đổi cuộc chơi (Game Changer) tổ chức.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và cầu thủ các đội bóng tham dự giải.

Anh Nguyễn Tường Lâm khai mạc Giải bóng đá thanh niên Việt Nam - Cúp Asina 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Giải thưởng hấp dẫn

Giải thi đấu bóng đá 6 người theo luật của WMF - Liên đoàn Bóng đá mini thế giới. Tham gia giải có 512 đội đến từ các câu lạc bộ bóng đá thanh niên phong trào trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Giải đấu gồm vòng loại và vòng chung kết. Vòng loại được tổ chức theo 8 cụm sân. Các đội thi đấu loại trực tiếp để chọn mỗi cụm 1 đội vào vòng chung kết.

Trận đấu giữa đội Thanh niên Việt Nam và đội Điều ước bóng đá ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội Thanh niên Việt Nam và đội Điều ước bóng đá. Các trận thi đấu vòng loại sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 - 29.3. Vòng chung kết và lễ bế mạc giải diễn ra vào ngày 25.4, tại Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng chung cuộc dành cho đội vô địch gồm cup, 20 triệu đồng, bộ huy chương vàng và bảng danh vị. Giải nhì sẽ nhận được 10 triệu đồng, bộ huy chương bạc và bảng danh vị. Giải ba nhận được 5 triệu đồng, bộ huy chương đồng và bảng danh vị. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ, mỗi giải 1 triệu đồng và kỷ niệm chương.

Tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên

Phát biểu khai mạc giải đấu, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, Giải bóng đá thanh niên - Cúp Asina 2026 là một hoạt động để hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và tinh thần thể thao mà Bác Hồ đã phát động. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện thể chất và giao lưu cho các bạn thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu khai mạc giải đấu ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Giải đã quy tụ 512 đội bóng, sẽ thi đấu trong 1 tháng, khởi động từ ngày hôm nay 28.3 và chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 25.4. Tôi mong muốn rằng với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các vận động viên sẽ thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, đẹp mắt…", anh Quy nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, đây là hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), 80 năm Ngày truyền thống Thể dục thể thao Việt Nam (27.3.1946 - 27.3.2026), hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026.

Hoạt động cũng hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026) và triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.