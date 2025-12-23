Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khai mạc hội chợ nông nghiệp, nông sản xanh Đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
23/12/2025 11:00 GMT+7

Ngày 19.12.2025, tại Quảng trường Golden City, phường Long Xuyên đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ AGRIEXPO VIET NAM 2025. Sự kiện do Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông & Triển lãm Á châu tổ chức.

Năm nay, hội chợ quy tụ hơn 150 gian hàng trưng bày, mang đến bức tranh đa sắc của ngành nông nghiệp hiện đại: từ giải pháp canh tác, vật tư và phân bón, đến máy móc, thiết bị chế biến, bao bì và công nghệ thông minh hỗ trợ nông dân. Đây là dịp để người sản xuất tiếp cận các xu hướng mới, còn doanh nghiệp có cơ hội tìm đối tác và mở rộng thị trường.

Trong số các đơn vị đồng hành, Công ty cổ phần BMFE (BMFE CORP) giữ vai trò nhà tài trợ kim cương, thành lập từ năm 2014, được biết đến với hệ sinh thái sản phẩm phục vụ toàn diện ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật. Với gần 1.000 đại lý trong nước và sự hiện diện tại thị trường Campuchia, BMFE mang đến hội chợ những mô hình canh tác hiệu quả, dịch vụ tư vấn và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, góp phần nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ cho nông dân.

- Ảnh 1.

Công ty cổ phần Gia Lợi với vai trò Nhà tài trợ đồng, cũng gây chú ý khi giới thiệu các dòng sản phẩm PP - PE chất lượng cao, được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến phục vụ nông nghiệp và thủy sản. Với hơn hai thập niên hoạt động và thị trường mở rộng đến Hoa Kỳ, Gia Lợi là một trong những thương hiệu uy tín trong lĩnh vực bao bì nông nghiệp.

Tại lễ khai mạc, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh quyết tâm nâng tầm AGRIEXPO VIET NAM 2025 trở thành diễn đàn quan trọng của ngành nông nghiệp, nơi quy tụ các giải pháp tiên tiến và những mô hình sản xuất mới. Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm hay công nghệ, mà còn là không gian thúc đẩy tư duy đổi mới, góp phần gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam.

Hội chợ diễn ra đến ngày 24.12.2025.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
