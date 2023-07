Khai mạc hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn với hệ thống phòng họp không giấy

Ngày 8.7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 3, khóa XII với sự tham dự và chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương, anh Nguyễn Tường Lâm, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, anh Nguyễn Minh Triết.

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm với chủ đề công tác "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Anh Huy biểu dương các cấp bộ Đoàn đã phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiên phong trong chuyển đổi số, có nhiều cố gắng, nỗ lực để triển khai nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Anh Huy thông tin, tại hội nghị, đại biểu sẽ học tập chuyên đề về tình hình an ninh, trật tự thời gian gần đây và các vấn đề cần lưu ý đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên do trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an, làm báo cáo viên.

"Đây là nội dung rất thiết thực, cần thiết trong bối cảnh thời gian gần đây, có những vấn đề về an ninh, trật tự trong thanh niên mà tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp cần đặc biệt quan tâm, nắm bắt và có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị mình", anh Huy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tại hội nghị lần này, các ủy viên ban chấp hành sẽ thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung: Điều lệ Đội sửa đổi, bổ sung; thành lập Hội đồng Đội T.Ư khóa IX; Quy định kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác cán bộ.

Đồng thời, anh Huy nhấn mạnh, đây là kỳ họp đầu tiên, ban chấp hành khóa mới áp dụng hệ thống phòng họp không giấy E-cabinet. Tài liệu đã được đăng tải lên hệ thống E-cabinet trước 3 ngày để các đại biểu nghiên cứu; gửi trước góp ý trên hệ thống E-cabinet để văn phòng, các ban T.Ư Đoàn tổng hợp, tham mưu giải trình, tiếp thu.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ không trình bày lại tờ trình, chỉ trình bày tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu gửi về.

Đề xuất tăng nhân sự Hội đồng Đội T.Ư

Anh Huy lưu ý, các nội dung đại biểu cần thảo luận, cho ý kiến gồm: Điều lệ Đội sửa đổi, bổ sung. Trong đó, anh Huy thông tin trong quá trình thảo luận, lấy ý kiến từ cơ sở, một số ý kiến đề xuất việc xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã giao cho Hội đồng Đội T.Ư tiến hành khảo sát và tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã.

"Ban Thường vụ T.Ư Đoàn nhận thấy tổ chức Hội đồng Đội cấp xã là mô hình hoạt động góp phần hiệu quả giúp tổ chức Đoàn thực hiện tốt công tác phụ trách Đội; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, cần tiếp tục được củng cố, duy trì và phát huy tốt hơn trong thời gian tới", anh Huy thông tin.

Theo anh Huy, Ban Thường vụ đề xuất giữ nguyên Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành. Một số nội dung đề xuất bổ sung đã được quy định trong Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; một số nội dung đề xuất không mang tính quy định, chỉ mang tính hướng dẫn, đề nghị giao cho Hội đồng Đội T.Ư xem xét tiếp thu phù hợp trong hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Về việc thành lập Hội đồng Đội T.Ư khóa IX, anh Huy thông tin, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII đã họp cho ý kiến về dự thảo Đề án Hội đồng Đội T.Ư khoá IX, giai đoạn 2023 - 2028.

Theo đó, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn thống nhất trình xin ý kiến Ban Chấp hành T.Ư Đoàn về dự thảo đề án với số lượng ủy viên Hội đồng Đội khóa IX, giai đoạn 2023 - 2028 là 43 người, tăng 4 cơ cấu so với Đề án Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII, giai đoạn 2018 - 2023.

Theo anh Huy, việc tăng 4 cơ cấu theo dự thảo đề án nhằm đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội T.Ư, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong bối cảnh hiện nay.

Việc tăng cơ cấu cũng nhằm tăng cường sự tham gia của đội ngũ chuyên gia về công tác trẻ em trong xây dựng các chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi; cụ thể hóa các kế hoạch, chủ trương công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.