Khai mạc Hội sách Hà Nội 2026

Tối 2.10, Hội sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Thông tin văn hóa hồ Gươm (số 2 phố Lê Thái Tổ, P.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày và trải nghiệm các xuất bản phẩm tại hội sách ẢNH: SỞ VH-TT-DL

Với chủ đề "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai", hội sách diễn ra từ ngày 1 - 4.10, do Sở VH-TT-DL Hà Nội thực hiện, với sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành uy tín trong nước.

Đây là hoạt động văn hóa đọc thường niên của Hà Nội nhằm chào mừng 72 năm Ngày giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2026). Qua đó, góp phần lan tỏa thói quen đọc, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thành phố đặc biệt quan tâm đến sách và văn hóa đọc, xác định đây là một trong những phương thức quan trọng để lưu giữ tri thức, trao truyền văn hóa và bồi đắp trí tuệ con người.

Theo định hướng thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Hà Nội xác định xây dựng văn hóa thủ đô theo hướng "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối".

Với lợi thế là trung tâm tập trung nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành và các tổ chức liên kết xuất bản, thủ đô có điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc và đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng đa dạng của người dân.

Khách tham quan tìm hiểu sách tại các gian hàng ở Hội sách Hà Nội ẢNH: SỞ VH-TT-DL

Điểm nhấn của hội sách là 2 không gian trưng bày chuyên đề: "Văn hiến Thăng Long - Hà Nội" và "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai", giới thiệu hàng trăm ấn phẩm tiêu biểu, các ấn phẩm thuộc tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến", "Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám", "Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi"…

Theo bà Hà, Hội sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là những không gian khơi mở tinh thần đọc sách, nơi những giá trị văn hóa được kết nối với tri thức hiện đại bằng công nghệ tương lai, lan tỏa tình yêu sách với những giá trị văn hóa của thủ đô.

Trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội năm 2026, chuỗi các sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới với các chủ đề về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa cuối tuần hấp dẫn của độc giả thủ đô.

Ngoài ra, tại các gian hàng còn diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ, hoạt động tự tay dán vỏ quả địa cầu… cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các nhà xuất bản.

Chia sẻ tại sự kiện, bạn Nguyễn Ngọc Cẩm (sinh viên Trường đại học FPT) cho biết, bản thân thực sự ấn tượng khi Hội sách Hà Nội năm nay có sự hòa quyện rất rõ nét giữa truyền thống và công nghệ. Đây là cách tiếp cận rất trẻ trung và hữu ích cho giới trẻ.

Với sự đa dạng về nội dung và hình thức, Hội sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 hướng tới lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, đồng thời tăng cường kết nối giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô.