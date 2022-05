Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV, quyết định 5 dự án cao tốc mới

Theo dự kiến, tại kỳ họp này QH sẽ làm việc trong 19 ngày, trong đó dành 8 ngày cho công tác lập pháp và hơn 10 ngày dành để cho ý kiến các báo cáo, tiến hành chất vấn và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Tại kỳ họp lần này, QH sẽ thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến lần đầu 6 dự án luật. Có 8 dự án luật, dự thảo nghị quyết được QH xem xét, thông qua, gồm: luật Cảnh sát cơ động; luật Điện ảnh (sửa đổi); luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Các dự án luật được QH xem xét, cho ý kiến gồm: luật Dầu khí (sửa đổi); luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); luật Thanh tra (sửa đổi); luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tần số vô tuyến điện; luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đáng chú ý, khác với dự kiến trước đó, chương trình kỳ họp lần này không còn dự án luật Bảo đảm an ninh trật tự cơ sở và 2 dự án luật Giao thông đường bộ và luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ (vốn được tách ra từ luật Giao thông đường bộ và giao cho 2 Bộ GTVT và Bộ Công an chủ trì). Theo giải thích của Phó tổng thư ký QH Nguyễn Trường Giang tại họp báo trước kỳ họp (20.5), 3 dự án luật này chưa được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 3 lần này do hồ sơ chưa có ý kiến của Bộ Chính trị.





Ngoài công tác lập pháp, tại kỳ họp, QH sẽ quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án đường cao tốc mới, gồm: cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1); đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và vành đai 3 TP.HCM. Tổng mức đầu tư của 5 dự án nói trên lên tới hơn 200.000 tỉ đồng, dự kiến sẽ lần lượt hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 2025 - 2027. Chính phủ cũng đề xuất nhiều chính sách đặc thù để thực hiện các dự án nói trên như việc giao cho các địa phương thực hiện dự án, cơ chế chỉ định thầu…

Cũng tại kỳ họp lần này, như thông lệ, QH dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ. Theo Tổng thư ký QH Bùi Văn Cường, đến ngày 18.5, 18 đoàn đại biểu QH đã đề nghị chất vấn 29 nhóm vấn đề liên quan tới Thủ tướng, TAND tối cao, 14 bộ trưởng, trưởng ngành. Dự kiến các phiên chất vấn sẽ diễn ra từ chiều 7.6 đến hết ngày 8.6.