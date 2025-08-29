Tối 29.8, UBND tỉnh Gia Lai đã khai mạc lễ hội Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ 2025 với chủ đề "Khát vọng biển xanh - đại ngàn tỏa sáng".



Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban chỉ đạo lễ hội, phát biểu khai mạc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đây là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai mới sau khi sáp nhập hai tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ), đồng thời chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Lễ hội diễn ra từ ngày 29.8 đến 2.9 với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban chỉ đạo lễ hội, nhấn mạnh: "Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ không chỉ là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, di sản thiên nhiên, mà còn là nhịp cầu đưa hình ảnh Gia Lai vươn xa, hội nhập mạnh mẽ với bạn bè trong nước và quốc tế".

Du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều món ăn từ cá ngừ đại dương ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến với lễ hội, du khách có cơ hội trải nghiệm đa dạng: từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên, cà phê rang xay - pha chế, ẩm thực cá ngừ đại dương đến những chương trình nghệ thuật lễ hội đường phố, lễ hội ánh sáng và các loại hình nghệ thuật truyền thống như bài chòi, hát tuồng, múa Chăm, hò bá trạo.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Huyền thoại rừng vàng biển bạc" và "Biển gọi đại ngàn - vững bước vươn khơi" do gần 200 ca sĩ, diễn viên biểu diễn.

Các tiết mục như: Huyền thoại hai miền sông Côn, Về với Gia Lai, Bình Định quê mình, Miền huyền thoại, Gia Lai say hi… đã khắc họa hình ảnh quê hương, con người, lịch sử văn hóa và tiềm năng phát triển của vùng đất Gia Lai.

Các nghệ nhân phục dựng lại lễ hội ăn mừng lúa mới ẢNH: ĐỨC NHẬT

Màn pháo hoa rực rỡ cuối chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện khát vọng của nhân dân Gia Lai về một tương lai đoàn kết, sáng tạo, phát triển bền vững, đồng thời gửi lời mời gọi nồng hậu đến du khách trong và ngoài nước đến khám phá, hợp tác và đầu tư.