Khai mạc LHP Cannes 2022 với nhiều hy vọng sau đại dịch

LHP Cannes 2022 khai mạc hôm 17.5 tại thành phố cảng Địa Trung Hải của nước Pháp, tràn ngập các ngôi sao điện ảnh, khán giả tham dự lễ hội và những người yêu quý sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập LHP bậc nhất thế giới.

“Tôi thật là vui mừng khôn xiết”, chủ tịch ban giám khảo của LHP Cannes 2022 Vincent Lindon nói trong một cuộc họp báo, có sự tham gia của các thành viên ban giám khảo gồm các diễn viên và nhà làm phim: Rebecca Hall, Noomi Rapace, Deepika Padukone, Jeff Nichols, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Joachim Trier.

“Đừng tin vào những lời cường điệu khi nhiều người nói rằng điện ảnh đang chết dần. Tôi không hề tin điều đó”, thành viên ban giám khảo Joachim Trier nói khi đề cập đến nghệ thuật thứ bảy.

LHP Cannes 2022 mở màn bằng bộ phim của Michel Hazanavicius Final Cut sau đó là sự góp mặt bom tấn Top Gun: Maverick của ngôi sao Tom Cruise - đưa anh đến LHP lần đầu tiên sau 30 năm - và phim tiểu sử Elvis về danh ca Mỹ Elvis Presley của Baz Luhrmann.

Thảm đỏ với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao điện ảnh khắp thế giới, rất hiếm người mang khẩu trang khiến đại dịch Covid-19 dường như là một ký ức xa xôi. Khán giả nhận ra các diễn viên của Final Cut là Romain Duris, Bérénice Bejo, chủ tịch ban giám khảo Vincent Lindon - một diễn viên kỳ cựu Pháp gần đây đóng vai chính trong phim Titane của nữ đạo diễn Julia Ducournau đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes 2021 cùng hàng loạt sao khác trên thảm đỏ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại lễ khai mạc

"Ngôi sao lớn" tại LHP Cannes năm nay là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xuất hiện qua video để nhắc nhở mạnh mẽ về cuộc chiến ở đất nước ông. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đó là niềm tự hào cho Ukraine”, ông nói.





“Chúng tôi tiếp tục chiến đấu và không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đấu tranh cho tự do của mình”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Cuộc chiến ở Ukraine vẫn còn bao trùm khắp LHP Cannes năm nay. Một số bộ phim được giới thiệu tại đây như The Natural History of Destruction - bộ phim tài liệu mới nhất của nhà làm phim Ukraine Sergei Loznitsa về cuộc xung đột. LHP Cannes cũng sẽ chiếu bộ phim cuối cùng của nhà làm phim Lithuania Mantas Kvedaravičius. Đây là bộ phim tài liệu lấy bối cảnh Ukraine mà đạo diễn đã quay tại thành phố Mariupol khi ông bị giết vào đầu tháng 4.2022. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Ukraine nói về trách nhiệm của điện ảnh trong việc thúc đẩy các giá trị dân chủ và tự do. Zelensky nói: “Hàng trăm người đang chết mỗi ngày. Điện ảnh tiếp tục im lặng và đứng ngoài cuộc?”.

Ông cho rằng phim ảnh luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc đoàn kết mọi người, nhắc nhở mọi người về sức mạnh của bộ phim The Great Dictator của vua hề Charlie Chaplin, một tác phẩm châm biếm Chủ nghĩa Quốc xã ra mắt trước cả khi nước Mỹ bước vào Thế chiến thứ hai.

“Thế giới cần một Chaplin mới, người luôn chứng minh rằng điện ảnh không hề im lặng”, ông Zelensky tuyên bố.

Mặc dù LHP Cannes đón nhận TikTok nhưng ban tổ chức vẫn tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt: không selfie trên thảm đỏ. Nếu ai đó cố gắng chụp nhanh một bức ảnh, nhân viên bảo vệ sẽ vung tay che ống kính máy ảnh hay điện thoại của họ.