Khai mạc Liên hoan phim Cannes 2022 trong lo âu

Scott Roxborough, giám đốc văn phòng châu Âu của tờ The Hollywood Reporter cho biết: “Tôi thực sự nghĩ rằng đây là một trong những LHP Cannes tốt nhất trong nhiều năm qua”.

LHP diễn ra từ ngày 17 đến 28.5 tại Cannes (Pháp), nối lại lịch trình truyền thống sau hai năm gián đoạn vì đại dịch (bị hủy vào năm 2020 và năm ngoái chuyển sang tháng 7, được tổ chức theo phương cách phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt, hạn chế người tham dự).

Giống như hầu hết các nước trên thế giới, Pháp đã nới lỏng cách thức phòng chống đại dịch bất chấp sự lan truyền liên tục của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao, điều chắc chắn ảnh hưởng đến lễ kỷ niệm sự kiện điện ảnh lớn này.

Từ 16.5, những người trong ngành và các ngôi sao Hollywood bắt đầu đổ về thành phố ven biển với cảm giác phấn khích dù nhiều người lo ngại sự kiện này có thể là nguyên nhân dẫn đến siêu lây lan Covid-19.

Ban tổ chức LHP Cannes 2022 không hoàn toàn từ bỏ các quy định an toàn. Khách tham gia sự kiện sẽ không phải qua các bước kiểm tra Covid-19 như yêu cầu vào năm 2021 nhưng việc đeo khẩu trang trong các buổi chiếu phim sẽ được “khuyến khích mạnh”, Variety đưa tin. Những người tham gia có thể làm xét nghiệm PCR ở thành phố Cannes, cách tòa nhà Grand Palais năm phút đi bộ, với giá 45 USD một lần. Đầu tháng này, các nhà tổ chức LHP lý giải rằng tỷ lệ tiêm chủng đang ở mức đáng khích lệ và Covid-19 có xu hướng giảm đáng kể ở Pháp, vì vậy việc dỡ bỏ hầu hết các hạn chế là cần thiết.

“Nhân viên của chúng tôi sẽ đeo khẩu trang vì chúng tôi muốn những ai đang lo lắng về dịch bệnh sẽ không còn lo lắng”, giám đốc LHP Cannes Thierry Fremaux xác nhận.





Năm nay, các bom tấn nặng ký của Hollywood sẽ tham gia LHP Cannes bao gồm Top Gun: Maverick của Tom Cruise, đưa ngôi sao này đến LHP Cannes lần đầu tiên sau ba thập kỷ cũng như phim tiểu sử Elvis của đạo diễn Baz Luhrmann với sự tham gia diễn xuất của Austin Butler và Tom Hanks.

“Những người bạn Mỹ của chúng ta tham gia LHP Cannes từ lâu đã trở thành truyền thống. Đừng quên rằng LHP Cannes 1939 và 1946, thực tế là do Pháp và Hollywood đồng tổ chức”, giám đốc Thierry Fremaux nói trong một cuộc họp báo.

Diễn viên Forest Whitaker sẽ có mặt để nhận giải Palme D'Or (Cành cọ vàng) danh dự cho những cống hiến trọn đời.

David Cronenberg đánh dấu sự trở lại với dòng phim kinh dị tranh Cành cọ vàng Crimes of the Future có sự tham gia của Viggo Mortensen, Kristen Stewart và Lea Seydoux. Châu Á có các phim đầy khả năng đoạt giải, bất chấp sự vắng mặt của Trung Quốc, như phim của Park Chan Wook và Hirokazu Kore-eda tranh Cành cọ vàng. Với Broker - phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay - Kore-eda tiếp tục khai thác một câu chuyện mang tính xã hội: những đứa bé sơ sinh bị bố mẹ bỏ rơi trong những chiếc hộp bên ngoài các bệnh viện phụ sản ở Seoul. Tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes năm nay của Park Chan Wook là Decision to leave - phim hình sự bí ẩn nói tiếng Trung với sự tham gia của nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy. Trong khi đó nam diễn viên Squid Game - Lee Jung Jae giới thiệu bộ phim mới Hunt.

LHP Cannes khai mạc vào 17.5 với bộ phim Final cut của nhà làm phim người Pháp Michel Hazanavicius. Cũng được trình chiếu là Mariupolis 2 của đạo diễn người Lithuania Mantas Kvedaravicius (45 tuổi) đã thiệt mạng ở Mariupol - thành phố Ukraine bị Nga bắn phá nặng nề - gần một tháng trước khi bộ phim ra mắt. Vị hôn thê của anh - Hanna Bilobrova - đã hoàn thành dự án, sẽ giới thiệu phim.

Một tác phẩm khác của Ukraine là bộ phim đầu tay của Maksim Nakonechnyi Butterfly Vision kể câu chuyện một phụ nữ trẻ Ukraine trở về đất nước của mình sau khi bị bắt và được thả trong một cuộc hoán đổi tù nhân. “Chúng tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều về phim và sẽ không bao giờ ngừng suy nghĩ về những gì đang xảy ra ở Ukraine”, Fremaux, người được đặt câu hỏi về quan điểm của LHP Cannes đối với chiến tranh cho biết.